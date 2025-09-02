Los problemas entre Gavi y Fermín ensucian el ambiente en el Barça, ni Pedri ni Lamine Yamal le hablan.

El vestuario del Barça fue una piña durante la pasada temporada. Los jugadores culés se defendían a muerte y formaban una auténtica familia. Un punto que en muchas ocasiones jugó muy a favor del Barça cuando las cosas se ponían complicadas. Cuando había cambios, nadie ponía malas caras, el apoyo al compañero era algo que ni se negociaba y los problemas brillaban por su ausencia. Nadie se llevaba mal con nadie ni tenía ningún tipo de problema a nivel personal. Sin embargo, en esta segunda temporada de Hansi Flick al frente del equipo, los problemas han comenzado a aparecer de la mano del brutal enfado que llevan Fermín y Gavi, que se han dejado de hablar y esto ha ensuciado gravemente el ambiente del vestuario.

Todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ha provocado que Gavi y Fermín se lleven tan mal, pero lo que sí es más que conocido es el hecho de que ambos son incapaces de pasar más de un pequeño rato juntos y sin pelearse. Son dos personas de carácter muy fuerte y les cuesta mucho no echarse todo en cara cuando deben estar juntos por más de diez minutos. Una situación muy incómoda que ha hecho que Lamine Yamal y Pedri también se harten.

Fermín no tiene ni un apoyo en el equipo

La realidad es que parece que ha sido Gavi el que se ha llevado y ganado el beneplácito de sus compañeros. En especial de los grandes líderes del vestuario. Pues, según hemos podido saber, tanto Pedri como Lamine Yamal son muy amigos del de Los Palacios, lo que ha hecho que le hayan dado la espalda a un Fermín que ya no sabe con quién habla dentro del vestuario. Está solo y lo nota. Todos están cerca de Gavi, al que arropan y cuidan.

Todo esto está generando un caldo de cultivo ideal para que la situación estalle por los aires y acabe de la peor forma posible. Hace días que daba igual si Fermín seguía o no, el mal ambiente ya se ha instaurado en un vestuario en el que cada día hay más egos, más problemas y enfrentamientos más duros entre compañeros. La situación llega a un punto en el que ya es insostenible.

Así pues, a raíz del grave enfado entre Gavi y Fermín, han sido Lamine Yamal y Pedri quienes han comenzado a dejar solo a un Fermín que no tiene muchos apoyos dentro de un vestuario en el que la tensión se puede sentir.