Los representantes de Julián Álvarez ya han llamado a Joan Laporta para pedirle que lo saque de ahí.

El comienzo de temporada del Atlético de Madrid está siendo terrible. Los de Diego Simeone siguen sin saber lo que es ganar un partido en liga y ya son tres las jornadas en las que se dejan puntos. Una situación que ha hecho que, a pesar de ser el equipo que más dinero se ha dejado en fichajes en el panorama español, se haya instalado un clima de crisis más que justificado. Y es que en un equipo hecho para ir a competir por todo, parece que la liga ya se está comenzando a dar por perdida. Algo que molesta ostensiblemente a Julián Álvarez.

El delantero argentino salió del City para convertirse en la estrella del nuevo proyecto del Atlético de Madrid. Dejó atrás la alargada sombra de Erling Haaland y ha demostrado que lo tiene todo para ser uno de los mejores del mundo. De hecho, no son pocos los que lo ven como uno de los tres mejores delanteros centro de Europa. Sin embargo, esa consideración se pone en peligro cuando los resultados colectivos no llegan. Lo que lleva a Julián a plantearse si lo mejor para su carrera es dejar el Atleti.

El entorno de Julián habla con Laporta

Ante la delicada situación que vive el Atlético de Madrid, Joan Laporta está listo para pescar en río revuelto. El presidente blaugrana es más que consciente de que ni Julián ni su entorno están satisfechos con lo que está pasando en el Metropolitano. Ven a Simeone completamente superado y comienzan a pensar que fue un error esto de fichar por el Atlético de Madrid, de modo que lo mejor sería buscar una salida lo antes posible.

Viendo cómo está el mercado, tanto Barça como Julián han formado una simbiosis perfecta. El argentino necesita encontrar un equipo que lo ponga en posición de luchar por todos los títulos y el Barcelona requiere de un goleador capaz de suplir a Robert Lewandowski. Todo coincide para que “la araña” sea del Barcelona en 2026.

Así pues, a la espera de que el Atlético de Madrid diga la suya, todo apunta a que el matrimonio Barça-Julián Álvarez está hecho a medida. Ya que tanto culés como argentino están decididos a juntar sus caminos.