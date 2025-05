Los vecinos llaman a la policía por las fiestas de un delantero del Barça de Flick en su ático

Un episodio polémico sobre un jugador del FC Barcelona y su vida nocturna ha salido a la luz. Según apuntan desde Madrid, los vecinos de un futbolista del conjunto azulgrana están hartos de las fiestas que está realizando un delantero en su ático, y a pesar de que han llamado a la policía en multitud de ocasiones, sus esfuerzos han sido en vano durante todo este tiempo.

Se trata de Ansu Fati, uno de los atacantes que menos oportunidades está teniendo bajo las órdenes de Hansi Flick. El jugador vive solo en su finca de lujo, en la Avenida General Mitre de Barcelona, y las fiestas en su ático son una constante que impide a los vecinos poder descansar por la noche. Aunque han subido a quejarse y a intentar que bajara la música o se acabara, los invitados del futbolista han hecho caso omiso repetitivamente.

Ansu Fati, denunciado por sus vecinos por sus fiestas en su ático

Los vecinos han señalado directamente a su joven e incívico vecino, apuntando que las fiestas duran hasta muy pasada la madrugada y que entran muchas chicas y amigos del futbolista: "Tenemos las imágenes grabadas de cómo entran y salen. Estamos desesperados, así no se puede descansar. Hemos llamado muchas veces a la Guardia Urbana. Antes acudían y les multaban, ahora, como están en la terraza, ven lasa luces de los coches y apagan la música", comentan los propietarios.

Teniendo en cuenta que no juega y no cuenta para Flick, Ansu está descentrado del fútbol y solo piensa en pasárselo bien en la vida joven que tiene ahora. Eso ha sido uno de los motivos por los cuales el técnico alemán no ha confiado en él, ya que ha visto que no está 100% centrado en el equipo y en poder dar lo mejor para sus compañeros, a pesar de que el delantero le ha dicho que no es verdad.

El jugador del Barça se marchará a final de temporada

Por lo tanto, lo más probable es que el atacante se vaya a final de temporada. Tiene claro que deberá marcharse del Barça si quiere tener más participación sobre el terreno de juego en otro equipo y el club azulgrana le abrirá la puerta sin ningún tipo de problema.