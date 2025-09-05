Luis de la Fuente deja un señalado en la victoria de España contra Bulgaria

España consiguió su primera victoria en la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos del año que viene con un 0-3 fácil ante una débil Bulgaria. Luis de la Fuente sacó su mejor once posible sobre el terreno de juego y, ahí, quedó claro que el seleccionador no acaba de contar con un jugador del FC Barcelona que en su club es clave, pero que en la Roja no lo acaba de ser.

Se trata de Pau Cubarsí, uno de los centrales de la selección y del Barça. El catalán volvió a ser suplente una vez más, como en los últimos partidos de España, por lo que es evidente que el entrenador no confía en él para que sea parte de la pareja de centrales de la selección por ahora, prefiriendo a otros dos como Dean Huijsen, que lleva poco tiempo en el combinado nacional, y Robin Le Normand.

Pau Cubarsí, señalado por Luis de la Fuente por su suplencia

De hecho, el defensa del conjunto azulgrana ya se quedó en el banquillo en la fase final de la UEFA Nations League del pasado mes de junio, tanto en las semifinales como en la final, y ahora, en el retorno a la selección, Cubarsí volvió a quedarse fuera de la alineación titular de De la Fuente. Aunque entró al descanso, nada más empezar la segunda parte, la suplencia estuvo ahí.

Aunque tuvo buenos minutos y fue contundente ante los pocos ataques que Bulgaria hizo, ya que los locales apenas cruzaron el centro del campo, es evidente que, de momento, Cubarsí no es uno de los centrales titulares de la Roja, a pesar de que muchas voces opinan que el jugador del Barça debería hacer ya pareja con Dean Huijsen de cara al futuro más inmediato de la selección.

El central no consigue ser titular con el seleccionador español

Por otra parte, el catalán también fue suplente en el último partido con el Barça, lo que podría significar un cambio importante en su rol de cara a esta temporada si no mejora su nivel defensivo, ya que ha disminuido algo en los últimos encuentros.