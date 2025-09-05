Luis de la Fuente ha castigado a Gavi y Fermín por los problemas que han estado causando

Si en el Barça, Hansi Flick ya está harto de la mala relación que Fermín y Gavi mantienen desde hace unos meses, en la Selección Española, Luis de la Fuente no piensa de una forma muy diferente. El técnico de La Roja ha sido capaz de, al igual que Flick, formar una auténtica familia en el combinado nacional español. Desde esa Eurocopa, el grupo es una piña inquebrantable. O al menos lo ha sido hasta ahora, que han comenzado a aparecer, de la misma forma que en el Barça, los primeros problemas internos, fruto de egos y malas relaciones personales fuera del campo.

En este sentido, mientras que De la Fuente no ha acusado a Lamine de nada, sí que ha comenzado a decir, a su círculo interno, que está cansado de los problemas de Fermín y Gavi. Y es que no solo se han dejado de hablar entre ellos, sino que ha comenzado a provocar una pequeña fractura interna en el vestuario, creando dos bandos: los que están a favor de Fermín y los que están del lado de Gavi. Una situación que no le hace ninguna gracia a Luis de la Fuente, que quiere acabar con el problema de raíz.

El Mundial, la amenaza para Gavi y Fermín

Teniendo en cuenta que este año es de muy especial relevancia, dado que se va a jugar el Mundial durante el próximo verano, Luis de la Fuente ha encontrado la mejor baza para hacer que Fermín y Gavi acaben, de una vez por todas, con sus problemas personales. El seleccionador de España ha llegado a la conclusión de que los va a castigar si no arreglan sus posturas. No se va a posicionar a favor de nadie, simplemente los va a dejar fuera de la convocatoria si no apartan lo personal y se centran en el fútbol.

De este modo, si los dos jugadores del Barça quieren jugar el Mundial de 2026, van a tener que reunirse con Luis de la Fuente para dejarle claro que están en condiciones de compartir vestuario y de mantener una relación, como mínimo, cordial y profesional. No hace falta que sean amigos, pero no pueden convertirse en enemigos.

Así pues, por el bien de la salud del vestuario, Luis de la Fuente ha decidido que lo mejor para todos es que castigue a Gavi y Fermín y así aprendan que no pueden llevar sus problemas personales al vestuario de La Roja.