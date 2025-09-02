Luis de la Fuente le aconsejó que no fichara por el Real Madrid porque había nacido para jugar en el Barça

Aunque Luis de la Fuente es el seleccionador español, el técnico también suele aconsejar a los jugadores a los que llama para sus convocatorias y, también, a los que tiene en el punto de mira para las próximas sobre su futuro. Por eso, el entrenador aconsejó a un futbolista del FC Barcelona que no fichara por el Real Madrid, ya que había nacido para jugar en el Barça, como se ha demostrado.

Se trata de Joan García, el portero que ha fichado por el conjunto azulgrana durante este mercado de fichajes veraniego. El catalán, después de un tiempo meditando su futuro, decidió fichar por el eterno rival de la ciudad, pasando del Espanyol al Barça, algo que no gustó nada a los aficionados del club blanquiazul, pero fue un movimiento necesario para dar un paso más en su carrera.

Luis de la Fuente le recomendó a Joan García que se fuera al Barça

Aun así, la historia podría haber sido muy diferente, ya que el de Sallent podría haber acabado en el Madrid. La entidad madrileña también estaba atento por si salía alguna oportunidad de mercado, especialmente de cara a la portería, teniendo en cuenta que Thibaut Courtois, a pesar de que ha renovado dos temporadas más con el conjunto blanco, ya tiene 33 años a sus espaldas.

Y ahí, surgió la posibilidad de que Joan García pudiera convertirse en nuevo guardameta del Madrid, siempre y cuando se pudiera quedar cedido en el Espanyol o en otro equipo durante al menos una temporada más. Sin embargo, y cuando estaba buscando opiniones de todos lados, Luis de la Fuente le recomendó que no fichara por los blancos y se fuera al Barça, donde iba a jugar.

El portero azulgrana acabará siendo llamado por la selección algún día

Su juego de pies y sus paradas espectaculares pegaban mejor con el estilo de juego azulgrana, como se ha demostrado en las tres primeras jornadas de Liga, donde el catalán ha sido una pieza indispensable bajo palos para evitar varios goles en contra del Barça. Además, el seleccionador también le recomendó un sitio donde pudiera ser titular indiscutible y, algún día, llamarlo para la selección.