Luis de la Fuente le cierra la puerta de la Roja a Joan García

El seleccionador Luis De la Fuente ha confirmado a Joan García en esta convocatoria que ahora mismo no tiene hueco en la selección, puesto que Unai Simón es el portero titular y lleva un gran rendimiento. David Raya también está a un gran nivel y es el número dos en la portería, mientras que Álex Remiro es el tercer guardameta y hace grupo para España. Por lo tanto, Joan García ahora mismo no tiene hueco en La Roja.

Desde la pasada temporada en el RCD Espanyol, el rendimiento del portero es magnífico. Ahora, en el FC Barcelona ha empezado a gran nivel, donde ha evitado 9 ocasiones claras de gol. En su último partido contra el Rayo Vallecano, salvó con grandes paradas. Ahora bien, sabe que ahora mismo la selección es un equipo y hay jugadores que gozan de la confianza del seleccionador.

Joan García centra su esfuerzo en destacar más en el FC Barcelona

El portero está tranquilo y quiere salirse en su primera temporada en el Barça. Es un guardameta muy joven, con apenas 24 años, por lo que sabe que su oportunidad en la selección puede llegar en el futuro. Por lo tanto, mantenerse en la titularidad en un club de los más grandes del mundo es ahora mismo su prioridad. Sabe Joan García que esto es una carrera de fondo y que tendrá su opción.

Joan ha irrumpido con fuerza y acierto en la titularidad del FC Barcelona, por delante de Wojciech Szczęsny. Ter Stegen estará de baja más de cuatro meses, por lo que depende su rendimiento para seguir siendo indicutible para Hansi Flick. Luis De la Fuente ahora mismo confía en Unai Simón y David Raya, pero puede cambiar en el futuro.

La Champions League, su próximo reto

Joan García sabe que ahora empieza la UEFA Champions League, una competición que nunca ha disputado antes. Con el Espanyol luchaba por la permanencia, pero ahora con el FC Barcelona quiere conquistar todas las competiciones con él de titular. Si sigue creciendo en el conjunto azulgrana, especialmente con su juego de pies, considera que en el futuro se le abrirá la puerta de la selección.