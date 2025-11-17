Luis de la Fuente lo deja fuera del Mundial, ya no irá más con España, en el Barça es un problema

Luis de la Fuente ha dejado claro con sus últimas convocatorias que ya tiene decidido al equipo que, probablemente, le acompañará en el Mundial que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá. Y ahí, no irá un jugador del FC Barcelona que ya no ha sido llamado por el seleccionador en los últimos meses y que también se ha convertido en un problema en el Barça.

Se trata de Alejandro Balde, el lateral izquierdo titular del conjunto azulgrana. A pesar de que sus cualidades y su edad hacen que sea un jugador perfecto, tanto para el club catalán como para la selección, la realidad es que, a día de hoy, hay muchas dudas con su figura y no acaba de convencer. De hecho, en el Barça ya hay un debate sobre su presencia en el terreno de juego.

Luis de la Fuente tiene claro que no convocará a Alejandro Balde para el Mundial

Precisamente, la banda izquierda es una de las zonas donde el equipo de Hansi Flick está sufriendo más, poniendo el foco en Balde. Aunque tiene unas condiciones físicas y técnicas de alto nivel, no está marcando diferencias tanto como se esperaba de él y está saliendo en las fotos de algunos goles que ha recibido el Barça, lo que está preocupa al cuerpo técnico y a la dirección deportiva.

En la selección, pasó lo mismo con la llegada de Luis de la Fuente. El entrenador ya no confió desde el primer día en el lateral del Barça, teniendo en cuenta que estaba lesionado, y cuando se recuperó, decidió convocar a otros. Desde entonces, Balde no ha recibido ninguna llamada del seleccionador del combinado nacional y no parece que la situación vaya a cambiar para el Mundial.

En el Barça el lateral izquierdo también se ha convertido en un problema

En el Barça se están planteando la posibilidad de acudir al mercado para reforzar el lateral izquierdo y darle competencia a Balde. Una de las opciones podría ser Alejandro Grimaldo, quien precisamente es uno de los jugadores que sí que convoca De la Fuente para la selección, por lo que podría haber morbo en el conjunto azulgrana en el caso de que se acabe produciendo este fichaje.