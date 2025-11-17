Es de lo mejor del Barça, pero Luis de la Fuente lo va a dejar fuera del Mundial si no está bien

Luis de la Fuente tiene muy claras sus ideas y no va a revolucionar la convocatoria de la selección española para el Mundial del año que viene que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, el técnico ha dejado entrever que, a pesar de ser de lo mejor del FC Barcelona, no convocará a un jugador azulgrana para la cita mundialista si no acaba de estar bien físicamente.

Se trata de Gavi, uno de los futbolistas más importantes del Barça y también una pieza fundamental en el combinado nacional. Aun así, el centrocampista se encuentra actualmente lesionado, después de que se sometiese a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno, y estará de baja entre cuatro y cinco meses, volviendo de cara al febrero del año que viene.

Luis de la Fuente no convocará a Gavi para el Mundial si no está bien

Aunque volvería a media temporada, la realidad es que su no estará al 100% y estará por ver su estado físico después de una nueva intervención. Por eso, y aunque a su mejor nivel sea de lo mejor del Barça, es probable que Luis de la Fuente lo deje fuera del Mundial si cree que no podrá aportar mucho a la selección española en la cita mundialista por su estado de forma.

Esta nueva operación fue un mazazo considerable para Gavi, teniendo en cuenta que el andaluz ya se había recuperado plenamente de su grave lesión de rodilla, pero unas nuevas molestias en el menisco interno volvieron a complicarle las cosas. El jugador no está teniendo buena suerte con las lesiones y esto le está mermando su carrera, tanto en el Barça como en la selección.

El andaluz volverá a jugar de cara al mes de febrero del año que viene

Por lo tanto, está por ver cómo volverá el centrocampista de esta nueva intervención de cara al mes de febrero del año que viene y, si a partir de ahí, podrá acabar bien el curso con el Barça y tener la suerte de recibir la llamada de De la Fuente para el Mundial, uno de los objetivos que se había puesto el andaluz en esta campaña.