Luis de la Fuente no lo llevará al Mundial a pesar de ser de lo mejor que tiene el Barça

Aún quedan muchos meses para que se dispute el Mundial de selecciones de Estados Unidos y, por ende, que se conozcan las convocatorias de todos los combinados. Aun así, Luis de la Fuente ya habría decidido que no llevará a un jugador del FC Barcelona a la cita, a pesar de que es de lo mejor que tiene el conjunto azulgrana y ha demostrado que podría tener un sitio en España.

El futbolista en cuestión es Joan García, portero del Barça que se encuentra ahora mismo lesionado. El guardameta tuvo que ser operado del menisco y estará entre cuatro y seis semanas de baja, lo que le imposibilitará ser convocado por el seleccionador en la lista del equipo nacional de cara al parón de selecciones que habrá dentro de dos semanas. Sin embargo, es probable que tampoco hubiese ido.

Luis de la Fuente no llevará a Joan García al Mundial con España

El catalán ya no fue llamado por Luis de la Fuente en el parón de septiembre, asegurando que ya tenía a tres grandes porteros en la lista, como son Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Si no hay un lesionado destacado o un giro de los acontecimientos, lo normal es que el entrenador continúe con estos tres guardametas de cara al Mundial, por lo que Joan García volvería a quedar fuera.

A pesar de la lesión que ha sufrido, el portero ha sido de lo mejor que ha tenido el Barça en este inicio de temporada, justificando por completo su fichaje el pasado verano por 25 millones. El conjunto azulgrana lo considera un guardameta de presente y de futuro, por lo que no entiende el motivo por el cual De la Fuente no lo convoca con la selección, teniendo en cuenta su nivel.

El seleccionador confía en otros tres porteros para el combinado nacional

Aun así, el seleccionador confía mucho en el mismo grupo con el que lleva llamando desde su llegada al banquillo de España y no quiere hacer cambios drásticos. Aunque Joan García pueda ser considerado el mejor portero nacional, De la Fuente será reacio a llamarlo si no hay un descalabro absoluto en la portería con tres de los guardametas que ha ido convocando en las últimas listas.