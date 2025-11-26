Luis Enrique es el elegido por el Barça para sustituir a Flick

El FC Barcelona no está teniendo una temporada nada sencilla en la segunda de Hansi Flick en el banquillo. Los malos resultados, acompañados por un juego peor respecto al año pasado y las continuas lesiones, están afectando mucho al conjunto azulgrana. Por eso, ya empiezan a haber rumores sobre una posible continuidad del alemán y, ahí, ha vuelto a hablarse de Luis Enrique.

El asturiano sería el elegido por parte de Joan Laporta para sustituir a Flick en caso de que el entrenador se fuera a final de la campaña. Está prácticamente descartado que el alemán sea destituido a mitad de temporada si las cosas no van bien y hay un descalabro absoluto, por lo que las decisiones se tomarían a partir del próximo verano, de cara al siguiente curso y con todo abierto.

Luis Enrique sería el elegido para volver a entrenar al Barça

Además, también ha salido a la luz que Flick empieza a estar cada vez más cansado y harto de su puesto, por lo que tampoco sería descartable que él mismo se fuera del Barça a final de temporada, a pesar de que tiene contrato con la entidad culé hasta 2027. Si eso pasase, Luis Enrique sería el candidato número uno por parte del club para continuar el proyecto en el Spotify Camp Nou.

El asturiano no se fue del todo bien del Barça en su primera etapa como técnico por desavenencias con la directiva e incluso con la plantilla, pero ha demostrado en el PSG que es uno de los mejores entrenadores del mundo y él siempre ha dicho que estaría muy contento de poder volver al conjunto azulgrana. De hecho, en Francia ya hay miedo por un posible abandono del técnico.

Flick no está en la cuerda floja, pero su sustituto ya tiene nombre y apellidos

Por lo tanto, está por ver cómo transcurre la temporada y si el Barça puede seguir mejorando, como ha hecho en los últimos partidos, según Flick, o será un curso muy negativo para los intereses de los culés, en comparación con el año pasado. El alemán no está en la cuerda floja, ni mucho menos, pero en la entidad azulgrana ya se está pensando seriamente en su reemplazo cuando llegue el día, y ese es Luis Enrique.