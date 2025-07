Luis Enrique ha pedido al PSG que fichen al canterano del Barça y solo saldrá a cambio de 70 millones

No está siendo el mercado más activo para el PSG. El conjunto entrenado por Luis Enrique viene de hacer una temporada perfecta y no parece que vaya a haber grandes cambios en el conjunto parisino, donde todas las piezas han encajado a la perfección y donde el técnico español no se plantea hacer cambios estructurales. Sin embargo, a pesar de que no quiere modificar el once de su equipo, Luis Enrique sí que quiere sumar algo más de talento y garra en su equipo. Y es por este motivo que quiere a uno de los suyos.

En este sentido, tal y como han revelado fuentes cercanas, el PSG habría realizado un primer acercamiento para tantear la situación en la que se encuentra Gavi. El canterano del Barça viene de hacer una temporada bastante gris y en la que no ha contado con todos los minutos que le habría gustado. Lo que ha hecho que se genere una situación perfecta para que Luis Enrique pueda incorporar a uno de sus más fieles soldados de la Selección Española.

Al-Khelaïfi ya sabe lo que cuesta

De hecho, Nasser Al-Khelaïfi ya habría realizado los primeros acercamientos con el Barça para saber, por ahora, el precio por el que la directiva dejaría salir a uno de sus canteranos más queridos. Una venta que, por ahora, no bajaría de los 70 millones de euros. Cifra que el PSG podría asumir sin ningún tipo de problema y que convertiría inmediatamente a Gavi en nuevo jugador del conjunto parisino.

Sin embargo, habría que ver la predisposición de Gavi y de Hansi Flick. Y es que, en este aspecto, la relación entre entrenador y jugador no podría ser mejor. Ambos se entienden a la perfección y parece que Gavi no está nada disgustado con su situación en el equipo. Entiende que este será su año y que debe ganarse el puesto en el equipo.

Así pues, si Luis Enrique quiere fichar a Gavi, primero deberá convencer al jugador formado en la Masía de que lo mejor para él es dejar el club de su vida para apostarlo todo por el PSG, donde, al menos por ahora, siempre va a tener un gran aliado en la figura de Luis Enrique.