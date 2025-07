Luis Enrique pide al PSG que negocie con el Barça para llevarse a Gavi por 60 millones

Después de un año en el que Gavi no ha sido capaz de brillar con luz propia, como sí que lo hizo en temporadas anteriores, en el Barça comienzan a dudar sobre si Gavi puede tener nivel para ser titular en el primer equipo o si lo más conveniente es buscarle una salida ahora que su valor de mercado sigue siendo elevado. En este sentido, el de Los Palacios es uno de esos jugadores que enamoran a sus entrenadores. Flick, Luis Enrique o Xavi son buenos ejemplos de ello. De hecho, en el PSG están comenzando a estudiar la petición de Lucho.

El técnico asturiano quiere acabar de apuntalar la plantilla del PSG con uno o dos fichajes este verano. En este sentido, la medular podría acabar de ser perfecta con la llegada de un centrocampista más. Por lo que Luis Enrique ha definido a Gavi como una opción muy a tener en cuenta. El Barça estaría abierto a vender y el jugador seguro que estaría encantado de volver a coincidir con el que fuera técnico de la Selección Española cuando debutó con la absoluta.

El Barça tasa a Gavi en 60 millones de euros

Conscientes de que va a haber interés en el joven futbolista, el Barça ya le habría puesto un precio a Gavi. El canterano no saldrá por una oferta inferior a los 60 millones de euros. Una cifra más que asumible por parte de un PSG que, si llega a la conclusión de que es el jugador que le hace falta a Luis Enrique, va a poner el dinero encima de la mesa y se va a llevar a uno de los jugadores más queridos del club.

Sin embargo, por muy querido que sea, la realidad es que deportivamente Gavi no tiene demasiado hueco en el equipo. Pedri ocupa su posición ideal en el campo y no ha rendido ni como pivote ni como mediapunta. Lo que hace muy complicado su encaje en el once de un Hansi Flick que no es capaz de verle solución.

Así pues, ante las dudas que hay alrededor de su figura y de su posición sobre el terreno de juego, Gavi podría ver con buenos ojos la posibilidad de dejar el Barça y comenzar una nueva aventura en el PSG de la mano de Luis Enrique.