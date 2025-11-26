Luis Enrique pide dos fichajes y tres salidas innegociables para sustituir a Flick en el Barça

Luis Enrique sería el escogido por parte del FC Barcelona para sustituir a Hansi Flick en el banquillo del conjunto azulgrana. Aunque el alemán no está en la cuerda floja ni su cargo cuestionado, Joan Laporta y la dirección deportiva ya está moviendo hilos para encontrarle relevo al actual entrenador, ya que hay varios rumores de que esta podría ser su última temporada en el Barça.

Si este fuese el caso, ya sea porque él mismo ha decidido marcharse o porque el club cree que se necesita un cambio en el banquillo, Luis Enrique sería la elección prioritaria del Barça para continuar con el proyecto en el Spotify Camp Nou y el asturiano volvería así a la entidad culé para tener su segunda etapa como entrenador, después de los éxitos de la primera, aunque se fue con un sabor agridulce.

Luis Enrique pediría una reestructuración de la plantilla en caso de volver al Barça

Aunque ahora mismo está en el PSG y el conjunto francés se ha convertido en uno de los mejores del mundo, en Francia creen que una llamada del Barça sería suficiente para que Luis Enrique los abandonara y decidiera volver al club de su vida. Por eso, en París existe cierto miedo y preocupación de que esto acabe pasando, ya que Nasser Al-Khelaïfi no quiere desprenderse de su técnico.

Si finalmente pasara, Luis Enrique ya ha dejado claro a Joan Laporta y a la dirección deportiva, a través de representantes, que solo volvería al Barça con una reestructuración de la plantilla. Es decir, habría pedido dos fichajes y tres salidas innegociables para sustituir a Flick en el banquillo, unas exigencias que ya se habrían puesto encima de la mesa y que se habrían aceptado.

El técnico asturiano querría fichajes de nivel y salidas innegociables

El asturiano querría cambios en el equipo, con bajas de jugadores con los que no contaría y, además, fichajes de calidad, tanto en la defensa como en la delantera, para poder reforzar la plantilla en sitios en los que Luis Enrique cree que está debilitada. Por lo tanto, la temporada dictará sentencia con el futuro de Flick en el Barça y también para el del técnico del PSG.