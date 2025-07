Luis Enrique se lo quiere llevar del Barça a cambio de 120 millones de euros en un solo pago

A pesar de venir de ganar la Champions, no se presenta un verano especialmente sencillo para el PSG. Los de Luis Enrique se enfrentan a un problema importante en la delantera. Bradley Barcola, una de las estrellas ofensivas del equipo, ha pedido salir si no le pueden garantizar la titularidad por delante de Doué o Kvaratskhelia. Algo que Luis Enrique no le puede prometer y que ha hecho que el galo comience a buscar una salida en este mercado de verano, lo que ha llevado al PSG a encontrar en el Barça, la mejor de las soluciones para sus problemas.

En París dan por hecho que si Barcola deja el club, lo hará para marcharse a la Premier League, de la mano de uno de los grandes de Inglaterra. Mientras que ellos ya han fijado como su principal alternativa para la delantera a Raphinha. El brasileño es el perfil perfecto para lo que busca Luis Enrique y en el Parque de los Príncipes entienden que, dada la situación financiera del Barça, van a poder convencer a Laporta de dejar salir a Raphinha.

Luis Enrique no quiere a otro delantero

Tal y como comentan desde Francia, Luis Enrique solo tiene ojos para Raphinha. El de Porto Alegre es vertical, rápido y presiona como nadie, eso lo convierte en un jugador nacido para jugar bajo las órdenes del entrenador asturiano, que ya ha pedido a Nasser Al-Khelaïfi que, si hace falta, ponga 120 millones de euros encima de la mesa para convencer al Barça, ya que, según él, con Raphinha van a ser capaces de mejorar, todavía más, las prestaciones del equipo.

Por otro lado, habría que ver si el Barça está por la labor de hacer negocios con el PSG. Los culés todavía guardan mucho rencor por lo sucedido con Neymar, Verratti o Dembélé. Sin embargo, son muy conscientes de que una venta de 120 millones de euros no se cierra todos los días, por lo que no se han cerrado a nada.

Así pues, todo apunta a que el verano de Raphinha puede ser mucho más interesante de lo que se pensaría en un primer momento. En especial con la entrada en escena del PSG.