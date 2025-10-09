Luis Enrique ya se lo ha pedido a Nasser Al-Khelaïfi, pero Laporta se niega a vender a Eric Garcia.

El Paris Saint-Germain está decidido a completar una plantilla sin carencias para aspirar a ganar la Champions League, y su entrenador, Luis Enrique, ha identificado la pieza final que necesita: Eric Garcia. El técnico asturiano admira profundamente al central catalán y ya le habría solicitado directamente a Nasser Al-Khelaïfi que mueva ficha por su fichaje. Eric Garcia gusta en París por su perfil de jugador polivalente, capaz de desempeñarse tanto en el centro de la defensa como en el lateral, y por su excelente capacidad para sacar el balón jugado, algo crucial para el estilo de Luis Enrique.

Para el PSG, la incorporación de Eric Garcia acabaría de apuntalar una línea defensiva que, con esta pieza, se consideraría perfecta. Sin embargo, la operación es casi una misión imposible. El jugador de Martorell ha pasado de ser cuestionado a ser un intocable en el FC Barcelona. Su rendimiento bajo las órdenes de Hansi Flick ha sido brillante, demostrando una madurez y fiabilidad que lo han convertido en uno de los defensores más valorados en el Camp Nou.

Laporta le da un portazo a Al-Khelaïfi por Eric

La respuesta del FC Barcelona ante el interés del PSG ha sido tajante. El presidente Joan Laporta aprovechó un reciente encuentro en la ECA (Asociación de Clubes Europeos) para dejarle meridianamente claro a Nasser Al-Khelaïfi que Eric Garcia no está en venta. Según revelan fuentes presentes en la reunión, Laporta fue categórico al asegurar que el catalán "no va a salir ni ahora, en el mercado de invierno, ni en verano, bajo ningún concepto".

La postura del presidente culé se debe a que Eric Garcia no solo ha recuperado su mejor nivel, sino que ahora mismo es considerado, para algunos dentro del club, como "probablemente el mejor central que ahora tiene el Barça". Su entendimiento del sistema, su rapidez mental y su excelente colocación lo han posicionado como un activo estratégico y un pilar del proyecto de Hansi Flick. Venderlo al PSG sería un grave error deportivo y un golpe anímico que el Barça no está dispuesto a asumir por ninguna cantidad. Laporta sabe que desprenderse de un canterano recuperado y consolidado enviaría un mensaje erróneo.

Así pues, a pesar del deseo expreso de Luis Enrique, Joan Laporta le ha cerrado las puertas del FC Barcelona a Nasser Al-Khelaïfi, blindando a Eric Garcia y reafirmando su condición de intocable en la zaga blaugrana.