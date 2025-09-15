Marc Casadó sabe que tiene las horas contadas, Deco ya ha hablado con él y se va

Las necesidades económicas están haciendo que en el Barça esté siendo muy complicado garantizar la viabilidad de la continuidad de toda la plantilla de cara a la próxima temporada. Los atrasos en el Camp Nou y la falta de ingresos en materia de ticketing están haciendo mucho daño a la entidad blaugrana, que, si debe seguir jugando en el Johan, va a perder varios millones de euros. Un dinero que después le va a hacer falta para mantener el equilibrio en los salarios y para acometer el comprometido fichaje del delantero centro para la próxima temporada. Por lo que va a haber que hacer alguna venta poco agradable.

En este sentido, el nombre que a muchos les viene a la cabeza podría ser el de Fermín. Sin embargo, después de dejar plantado al Chelsea, todo apunta a que será Marc Casadó el siguiente en la lista de posibles ventas. El pivote catalán viene mostrando un rendimiento más que correcto. Sin embargo, en la directiva del Barça han dejado de fijarse solamente en el rendimiento de sus jugadores y han comenzado a entender que deben vender a un jugador de buen nivel. Por mucho que duela.

Vuelve Bernal y se va Casadó

Con el ilusionante regreso de Marc Bernal a los terrenos de juego, en las oficinas del Camp Nou han comenzado a vislumbrar un mar de posibilidades. Marc Casadó ya no es un jugador del que no se pueda asumir la salida. Ahora, con Bernal ya entrando en dinámica, se podría estudiar con relativa tranquilidad la venta de Casadó. Eso sí, siempre que llegue una oferta de entre 30 y 40 millones de euros. Por menos no se vendería al canterano.

De hecho, según cuentan fuentes cercanas, Deco ya habría hablado con Casadó para comunicarle que, en contra de la voluntad de todo el mundo, el Barça va a tener que aceptar cualquier oferta que llegue por él y se amolde a las necesidades económicas del club. Y lo peor es que nada de eso tiene que ver con el rendimiento.

Así pues, debido a las complicadas circunstancias económicas que atraviesa el Barça, desde la dirección deportiva ya le han tenido que comunicar a Marc Casadó que es probable que tengan que desprenderse de él en el próximo mercado. Si llega una buena oferta.