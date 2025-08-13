Marcus Rashford no cuenta para Hansi Flick en el inicio de LaLiga

Las adaptaciones no siempre son sencillas. El Barça es un club muy especial en el que entender todos los automatismos del equipo es una tarea muy compleja que lleva cierto tiempo. En especial para aquellos jugadores que nunca han sido especialmente dedicados a nivel táctico. Ya vimos lo que le pasó a Araújo y ahora el que sufre la complejidad del sistema de Hansi Flick es Marcus Rashford, que a pesar de que en el Gamper pudo dar una asistencia y también pudo marcar en la pretemporada, todavía está muy lejos de su mejor nivel y de poder entenderse del todo con sus compañeros.

En este sentido, al inglés todavía le faltan todos esos automatismos que Lewandowski y Ferran ya tienen más que adquiridos y asimilados. Es por este motivo que en Son Moix, a la espera de que se confirme la inscripción, Rashford apunta a ser suplente. Y es que Hansi Flick tiene claro que si no puede contar con Lewandowski de inicio, el titular debe ser Ferran Torres, en el que tiene toda su confianza depositada. Algo que todavía no ha sucedido con un Rashford al que le quedan unas semanas para estar bien adaptado y poder aportar del todo en el juego del equipo.

Hansi Flick será fiel a los suyos

Para el comienzo de la temporada, todo apunta a que el único fichaje que va a tener relevancia será Joan García. Los demás van a ir teniendo minutos de forma progresiva y según su capacidad para aportar al juego del equipo. Lo que implica que, por ahora, Marcus Rashford no contará con la confianza de Hansi Flick para ser titular en el primer partido de LaLiga y probablemente tampoco lo va a ser hasta que haya pasado el parón de selecciones, cuando sí que empezarán las rotaciones.

De este modo, a pesar de que el inglés sabe que tiene calidad de sobra para quitarle el puesto a Ferran y a Raphinha, Hansi Flick prefiere ir poco a poco y no meter demasiada presión a un Marcus Rashford que viene de unos años demasiado complicados como para que tenga que soportar la presión de ser titular desde el comienzo en este Barça.

Así pues, por ahora, Rashford no va a contar con la plena confianza de un Hansi Flick que ya le ha dejado claro el rol que va a tener en este inicio de curso.