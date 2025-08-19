Marcus Rashford no ha entrado con buen pie en el Barça y no jugará hasta nuevo aviso

El partido en Mallorca no fue el escenario ideal para sacar demasiadas conclusiones sobre ningún aspecto. El hecho de tener que jugar contra un rival con 9 jugadores desvirtuó un partido que rápidamente se convirtió en un trámite para el Barcelona, que no vio peligrar, en ningún momento, los tres puntos. Sin embargo, mientras que para bien fue poco o nada lo que sacó Hansi Flick, la realidad es que sí hay alguna que otra conclusión negativa que no va a gustar en el vestuario del Barcelona. Y es que, al menos por ahora, Marcus Rashford no parece que vaya a tener muchas más oportunidades importantes.

El inglés tuvo cerca de 25 minutos para demostrar que tiene nivel para ser importante en este Barça. Sin embargo, la realidad es que apenas participó y, como ya venía siendo habitual durante la pretemporada, parecía lejos de entenderse bien con sus compañeros en el ataque del conjunto azulgrana. Una situación que comienza a ser preocupante, ya que no han sido pocas las ocasiones que ha tenido Rashford para comenzar a entender el sistema de juego culé.

La adaptación de Rashford no tiene buena pinta

La realidad es que todo el mundo sabía que Rashford no lo iba a tener nada fácil para asentarse dentro del esquema de Hansi Flick. El inglés nunca había salido de Inglaterra y eso se está notando. No se adapta al ritmo del fútbol español y le cuesta entenderse con sus compañeros. No lanza desmarques cuando toca y no lo pueden encontrar con la facilidad que a Flick le gustaría. Además, de cara a portería, tampoco ha sido un jugador demasiado afilado. Más bien todo lo contrario: tiene la pólvora bastante mojada.

El hecho de que Rashford no haya entrado con buen pie en la dinámica del Barcelona hace que Flick tenga que replantearse la distribución de minutos en su plantilla. Y es que no puede contar con él para que sea un jugador capaz de desatascar partidos. Ahora debe acumular minutos de poca presión para adaptarse del todo a la dinámica del equipo.

Así pues, en el cuerpo técnico del Barça no ven con gran optimismo la situación en la que se encuentra Marcus Rashford, al que se le está atragantando la adaptación desde el fútbol inglés, el cual es radicalmente diferente del que se juega en España.