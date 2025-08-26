Marcus Rashford no ha sido bienvenido por un sector del vestuario del Barça, liderado por una vaca sagrada

A pesar de que no pudo jugar más de 45 minutos ante el Levante, Marcus Rashford ha comenzado a demostrar las razones que llevaron al Barcelona a apostar por él. El inglés cuenta con unas cualidades físicas que nadie en el equipo es capaz de replicar ni de acercarse. Su potencia física, combinada con la capacidad para regatear a máxima velocidad, hace que sea un jugador prácticamente imparable cuando tiene espacios y está con confianza. De hecho, fue esto lo que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores del Manchester United. Ahora, solo falta acabar de construir esa confianza que hace años no acompaña al inglés.

En este sentido, tal y como se han encargado de revelar fuentes cercanas al vestuario del Barça, hay más de uno que no está especialmente conforme con la llegada de Rashford. Y es que dentro del vestuario son una piña y no les gusta nada que lleguen elementos externos a distorsionarlo todo. Algo que podría haber provocado un Marcus Rashford que amenaza muy seriamente la titularidad de Raphinha, uno de los pesos pesados del equipo.

Raphinha no quiere al mejor Rashford

En el duelo ante el Levante quedó claro que Raphinha no se acaba de sentir cómodo partiendo directamente de la posición de mediapunta. Necesita comenzar en banda y moverse hacia el centro para ser el jugador que fue la temporada pasada. Sin embargo, ese rol, durante la primera mitad, lo tuvo un Rashford que estuvo francamente bien, fue de lo mejor del Barcelona y, aunque duró poco, dejó buenas sensaciones a Hansi Flick, que comienza a pensar en más de una solución.

El potencial de Rashford no le debe hacer ninguna gracia a Raphinha, que no quiere hacerle ni un favor al inglés. Cuentan que no hablan demasiado y que el brasileño no se mueve para ayudar al inglés. Al igual que también lo están haciendo los mejores amigos del brasileño dentro del vestuario culé.

Así pues, hay un sector del vestuario culé, el más cercano a Raphinha, que no está apoyando demasiado a un Marcus Rashford que, si necesita recuperar la confianza, no va a poder contar con más de uno de sus compañeros.