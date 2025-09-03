Marcus Rashford no se habla con la mitad del vestuario, ha entrado con muy mal pie

Desde que llegó en el mes de agosto, hubo serias dudas respecto de las posibilidades de Marcus Rashford en el Barça. El inglés llegó en calidad de cedido con una opción de compra de algo más de 30 millones de euros, una cantidad más que interesante en el caso de que el ex del Manchester United rindiera a buen nivel. Sin embargo, la realidad es que si nos enfocamos en lo visto durante este inicio de curso, parece muy complicado que la temporada de Rashford vaya a ser sencilla. De hecho, en estos partidos de liga se lo ha visto apagado, sin aportar nada y no ha generado ni una situación de peligro.

En este mismo sentido, tal y como apuntan desde fuentes cercanas al Barcelona, la llegada de Marcus Rashford al Barça no ha sido la más sencilla del mundo. Tal y como dice el mito, cuando un inglés llega a un club español, las cosas se complican. Un mito que se está comenzando a romper en el Real Madrid, pero que en Can Barça se hace fuerte, ya que, como hemos podido saber, Rashford no está siendo nada capaz de mostrar una buena versión en sus primeros pasos con el Barcelona.

El idioma, un factor muy limitante

Si bien es cierto que no hay nadie que se lleve mal con Rashford y lo consideran que no es un mal compañero, los problemas a la hora de entenderse con él hacen que la mayoría de los culés no puedan hablarse con Rashford. Él no entiende nada de castellano y a la mayoría de los españoles les cuesta mucho expresarse en inglés, por lo que la comunicación es mínima. Se limita a gestos en el campo y a lo que puedan traducir Raphinha o Koundé, que sí que hablan bien el inglés.

De este modo, Marcus Rashford no ha entrado con buen pie en el vestuario del Barça, no se puede entender con sus compañeros y esto está complicando, más si cabe, su vuelta al máximo rendimiento. Eso sí, no hay quejas de su disciplina y entrega plena a lo que le pide Flick.

Así pues, habrá que ver si con el tiempo, Rashford va entendiendo mejor el español y encuentra la forma de relacionarse con mayor facilidad con sus compañeros, con los que ahora apenas puede intercambiar unas pocas palabras.