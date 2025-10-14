Marcus Rashford tiene un grave problema en el Barça, los días están contados

A nivel de números, el comienzo de temporada de Marcus Rashford con el Barça ha sido espectacular. El delantero inglés no se ha hartado a goles, pero sí ha demostrado ser un jugador muy capaz de aportar para el equipo. Buena muestra de ello es que ya suma, además de tres tantos más que correctos, otras cinco asistencias que acaban de convertir sus cifras en unas de muy buenas y que invitan al optimismo en cuanto a la posibilidad de que el inglés se acabe convirtiendo en un jugador de futuro en el FC Barcelona.

Sin embargo, como se ha visto, los buenos números de Rashford no siempre se traducen en resultados positivos para el Barça. Los culés no han ganado tanto como cabría esperar, y todo a pesar de los números de Rashford. Y es que, más allá de los goles y las asistencias, el inglés no aporta al equipo todo lo que Hansi Flick necesita. Es por este motivo que el germano considera que Rashford debe volver, cuanto antes, a la titularidad con el Barcelona.

Rashford carece de trabajo defensivo

En el cuerpo técnico del Barça no hay grandes dudas respecto a la implicación defensiva de Marcus Rashford. El inglés está convencido del discurso del entrenador y quiere darlo todo. Sin embargo, tiene un problema a la hora de presionar: no tiene los fundamentos que sí tiene Raphinha. Rashford no ha presionado en su vida y eso se le nota; no entiende el posicionamiento sobre el campo y no tiene ese carácter de Raphinha a la hora de lanzarse sobre un defensa. Eso acaba suponiendo un problema para el inglés y para el equipo.

Este conjunto de carencias hace que Hansi Flick tenga muy claro que el futuro del equipo no pasa, al menos por ahora, por la titularidad de un Rashford que, por muchos números que haga, si no es capaz de presionar bien y trabajar como es debido en la fase defensiva, no va a ser válido para jugar muchos minutos con el equipo.

Así pues, los días de Marcus Rashford en el once titular del Barça podrían estar contados por culpa de la falta de buen trabajo defensivo por parte de un Rashford al que le falta aprender a presionar mejor si quiere ser un jugador clave para Hansi Flick.