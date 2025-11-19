Messi podría volver al Barça para retirarse con el 10

Leo Messi es considerado el mejor jugador de la historia para muchos y, obviamente, del FC Barcelona. Aun así, el argentino se marchó a regañadientes del Barça en 2021 y, desde entonces, siempre se ha soñado con un retorno para dar el punto y final a su legendaria carrera. Y ahora, podría ocurrir, siempre y cuando se dé un cambio en la dirección del club en las elecciones.

Los socios de la entidad azulgrana elegirán a su nuevo presidente el año que viene, y a pesar de que Joan Laporta seguirá siendo el favorito para repetir mandato, Víctor Font volverá a intentarlo. Y ahí, el empresario ha dejado claro que, si gana las elecciones, su intención es que Messi pueda volver al Barça para retirarse con el '10', aunque ahora sea propiedad de Lamine Yamal.

Messi podría volver al Barça si Víctor Font gana las elecciones

Font ha afirmado en una entrevista que lo primero que hará cuando gane las elecciones será llamar a Messi para pedirle que tenga un 'last dance' en el Spotify Camp Nou. Aunque el argentino lo descartó en su momento cuando tenía la puerta abierta para volver al conjunto azulgrana después de que acabara su etapa en el PSG, la situación podría cambiar si hay un nuevo presidente.

La realidad es que la relación entre el jugador y Laporta es inexistente después de la mala salida del argentino del Barça hace ya cuatro años, cuando se daba por hecho que renovaría con el club. Por eso, se cree que Messi solo podría volver al conjunto azulgrana en el caso de que el actual presidente ya no estuviera al mando, algo que podría pasar en las próximas elecciones.

El candidato a la presidencia tendría el objetivo de que el argentino volviera

Por lo tanto, estos próximos comicios que se celebrarán en los primeros meses del año que viene podrían ser claves a la hora de saber si Messi podrá volver al Barça y jugar con la camiseta azulgrana por última vez en el Spotify Camp Nou, como es la ilusión de gran parte del barcelonismo.