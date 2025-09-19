Messi pone fecha a su adiós, su retirada depende del Barça, hay acuerdo

Leo Messi está viviendo los últimos años de su carrera en Estados Unidos, en el Inter Miami. El exjugador del FC Barcelona no quiso quedarse en los grandes focos europeos y decidió marcharse a una liga mucho menos competitiva, la americana, para dar el punto y final a su legendaria historia. Aunque el argentino ya se estaría planteando la retirada, su adiós dependerá del Barça.

El conjunto azulgrana, con Joan Laporta a la cabeza, siempre ha soñado con un partido de despedida al mejor futbolista de la historia cuando el Spotify Camp Nou esté perfectamente acabado y operativo para que pueda albergar a más de 100.000 espectadores. Para que eso pase, las obras deberán acelerarse, ya que se espera que no esté del todo listo hasta dentro de un par de años.

El adiós de Messi al Barça depende de las obras del Spotify Camp Nou

Los últimos rumores apuntan a que Messi habría renovado su contrato con el Inter Miami para seguir jugando, pero este vínculo sería año a año y según la voluntad del jugador. El argentino se encuentra muy cómodo en Estados Unidos, al igual que su familia, alejados de los focos mediáticos que tenía antaño, y disfrutando de sus últimos años jugando al deporte de su vida.

Aun así, el deseo de Messi siempre ha sido el de volver a vivir en Barcelona una vez se retire, y antes de ello, que pueda disputar un partido de despedida en un Camp Nou lleno. En ese sentido, hay un acuerdo entre todas las partes desde hace tiempo, pero el Barça aún no puede poner fecha a ese encuentro, teniendo en cuenta que las obras del estadio aún no han finalizado.

El club quiere realizar un partido de despedida por todo lo alto

Por lo tanto, todo dependerá del club azulgrana para poder darle ese duelo de despedida merecido al mejor jugador de su historia, despidiéndose a lo grande y poniendo punto y final a una carrera soñada, en el escenario donde pudo conseguir sus mejores éxitos y rodeado de la afición que le apoyó siempre. Cabe recordar que Messi, debido a la pandemia, no pudo despedirse de los aficionados en el Camp Nou.