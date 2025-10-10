Mientras juegue Lamine Yamal, no va a tener ni un solo minuto y ya pide salir del Barcelona

Los problemas defensivos del FC Barcelona son un tema que viene de lejos. Ya el año pasado el equipo daba demasiadas concesiones para que los rivales le hicieran daño en transiciones rápidas. Sin embargo, esa debilidad, lejos de subsanarse, ha empeorado de forma ostensible en este segundo año de Hansi Flick al frente del equipo. Y es que, con un Lamine Yamal que cada vez defiende menos y con otros jugadores que tampoco corren lo mismo, en can Barça han comenzado a entender que hay combinaciones que lo que hacen es dinamitar el sistema de presión diseñado por Hansi Flick.

En este sentido, el técnico alemán ha tomado muy buena nota de todo lo visto en este comienzo de temporada y ha llegado a la conclusión, según hemos podido saber, de que Flick considera que Lamine Yamal y Robert Lewandowski son absolutamente incompatibles en su sistema. Especialmente en aquellos partidos en los que el rival tiene la calidad suficiente como para armar un ataque con pocos toques de balón y desde la defensa. Ahí Lamine y Lewandowski no pueden coincidir.

Falta presión y trabajo defensivo

La realidad es que Flick ya ha asumido que no le puede exigir absolutamente nada ni a Lamine ni a Lewandowski. Ambos tienen razones por las que no correr constantemente cada vez que el equipo pierda el balón. Lamine porque debe guardar fuerzas para sus embates en ataque, y Lewandowski porque ya no tiene tantas piernas como para correr detrás de los defensas rivales a la hora de presionar. Lo que deja al Barça con dos jugadores menos en fase defensiva. Algo que rompe por completo el entramado diseñado por Flick en la pasada temporada.

Lewandowski asume que debe salir

A pesar de que en las últimas semanas había dejado entrever que quería quedarse un año más, la realidad es que en el Barça no ven viable su continuidad. Ni como suplente parece que Flick lo vea como una buena idea, ya que, como hemos dicho, no podrá coincidir con Lamine, lo que supone un serio problema.

Así pues, Lewandowski y Lamine Yamal ya no pueden seguir jugando juntos, ya que cuando faltan dos efectivos en la presión, el equipo pierde mucho a nivel defensivo y concede demasiado a los rivales.