Mourinho pide el fichaje y el Barça acepta negociar, el problema es que el jugador no quiere ir al Benfica

Desde su llegada al banquillo del Benfica, José Mourinho ha pedido fichajes significativos para poder reforzar al conjunto portugués. Ahora, el entrenador se habría interesado fuertemente por un jugador del FC Barcelona, y aunque el Barça aceptaría negociar la salida de este futbolista en cuestión, al menos como cedido, el problema es que este no quiere ir a la liga portuguesa.

Se trata de Marc-André ter Stegen, uno de los porteros del conjunto azulgrana. El alemán se está acabando de recuperar de la operación en la espalda que provocó toda su polémica situación con la entidad azulgrana, rechazando, en un primer momento, dar su parte médico para que el club pudiera inscribir sin problema a Joan García, quien se ha convertido en su rival en la portería.

Ter Stegen no estaría muy interesado en firmar por el Benfica de Mourinho

Por eso, el guardameta tendrá muy complicado volver a ser titular en el Barça con la llegada del catalán y se podría plantear marcharse del club culé de una vez por todas. Sin embargo, el Benfica no sería un lugar idóneo para él, a pesar de que Mourinho estaría muy interesado en darle la titularidad bajo palos, teniendo en cuenta que, ahora mismo, los ocupa Anatoliy Trubin, un portero más joven.

El portugués quiere experiencia en la portería y se ha fijado en Ter Stegen, pero el alemán no parece que esté deseoso de llegar al Benfica. El portero ya ha abierto la mente a la hora de decidir salir del Barça, viendo que no podrá ser titular con Joan García presente, pero preferiría otras opciones antes que ir a la liga portuguesa, aunque en el Benfica se esté jugando la UEFA Champions League.

El entrenador portugués está interesado en el portero alemán del Barça

Además, Ter Stegen quiere jugar el Mundial y ser el titular en la cita mundialista con Alemania, por lo que tiene claro que deberá jugar en el segundo tramo de la temporada, después de invierno, para que sus opciones de estar en el torneo no se le compliquen en exceso. Al menos, parece viable que pueda salir del Barça en los próximos meses.