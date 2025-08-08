Nada más llegar, Hansi Flick lo envía directamente a casa y no volverá a entrenar con el Barça

A pesar de que desde el Barça siempre han apostado por llevar de la forma más pacífica posible todo el tema relacionado con Ter Stegen, la realidad es que las cosas no acaban de ir como esperaban en can Barça. El alemán no ha digerido nada bien esto de tener competencia de verdad y ha apostado por ir a la guerra con el conjunto blaugrana. Su decisión de no firmar el parte médico ha sido la última declaración de intenciones por parte de un Ter Stegen al que ya le han abierto expediente y con el que no van a contar para nada.

Ante esta situación, desde la directiva ya le han comunicado a Hansi Flick que no debe contar para nada con Ter Stegen. Consideran que un jugador con expediente abierto no merece ni debe formar parte del grupo. Por lo que la orden es más que clara: no se le puede hacer ningún favor ni deben incluirlo en ninguno de los planes del equipo. Va a poder entrenar por su cuenta siempre que quiera, pero nunca con el equipo. Una decisión que Flick aplaude.

Hansi Flick detesta a Ter Stegen

La realidad es que, después de lo sucedido en la recta final de la pasada temporada, a Hansi Flick no le da ninguna pena lo que está pasando con Ter Stegen. El alemán se ganó la animadversión de su entrenador al meter demasiada presión para que sentara a Szczesny en el banquillo, para que jugara él. Una actitud impropia de un capitán, que llevó a Flick a comenzar a dudar seriamente de su compatriota, por el que ahora no siente ni la más mínima simpatía. De hecho, lo ha apartado con gusto.

Tal y como se ha contado, nada más llegar a la ciudad deportiva, habría sido el mismo Flick el que le habría dicho a Ter Stegen que tenía dos opciones. Una era volver al coche e irse a casa o la otra era la de irse a trabajar por su cuenta. No estaba invitado a la sesión de grupo. Ni la táctica ni ninguna.

Así pues, todo apunta a que Ter Stegen ya no volverá a vestirse de corto para jugar con el Barça. Ni en partido oficial, ni en amistoso, ni en un nuevo entrenamiento.