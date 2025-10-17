Nadie había hablado de él en el Barça, pero Deco recibe la llamada y su fichaje haría olvidar a Lewandowski

Desde que llegó al Barça, Deco ha hecho un muy buen trabajo a la hora de encontrar refuerzos a buen precio que se adapten a las necesidades del equipo. En este sentido, las limitaciones financieras del club hacen que en can Barça deban mirarse con lupa todos y cada uno de los fichajes que se hacen. Y es que en contadas ocasiones se puede ir a por un jugador top mundial, ahora hay que ir más allá y encontrar en el mercado a jugadores alternativos de menor precio que puedan crecer y ofrecer una buena versión en el Barcelona.

En este sentido, de cara al verano, en can Barça tienen la complicada labor de encontrar a un relevo de primer nivel para Robert Lewandowski. El polaco ya sabe que no va a seguir un año más en el club y, para ello, Deco debe encontrar en el mercado a un jugador con la capacidad para liderar la faceta goleadora en el Barcelona. Sin embargo, no parece que nombres como Isak, Haaland o Julián Álvarez vayan a ser fichables por las finanzas del club.

Deco sondea un nombre inesperado en la Premier League

Por esta debilidad económica, en el Barcelona manejan cada vez nombres más exóticos e inesperados. Sin embargo, el que nadie esperaba que apareciera era el de Jean-Philippe Mateta, uno de los mejores delanteros de la Premier League, que juega en el Crystal Palace y ha sido ofrecido a Deco como una opción de precio relativamente bajo. No es un crack mundial, pero por unos 40 millones sería del Barça y podría tener un rol más que interesante.

El francés no es ese tipo de jugador que parece hecho para vestir de blaugrana. Es un delantero fuerte, que va muy bien al duelo físico y que vive muy cómodo en el área recibiendo balones de espaldas y por arriba. Mateta ya se ha ganado la llamada de Francia y apunta a ir al Mundial, donde se podría revalorizar mucho.

Así pues, Deco, consciente de que Mateta, de 28 años, ofrece una alternativa de bajo coste, de perfil muy diferente y de calidad, se ha comenzado a plantear la opción de llevarse al Barcelona al francés.