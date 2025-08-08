Nasser Al-Khelaïfi habla en secreto con el padre de Lamine Yamal para hacerlo millonario

Si bien es cierto que han sido capaces de levantar su primera Champions y viven encandilados con el talento de Dembélé y la proyección de Doué, la realidad es que el PSG nunca ha sido un club nada conformista. El cuadro parisino necesita ser el gran protagonista de todos los mercados de fichajes. Y lo peor es que si en uno no lo es, la razón se va a ver en el siguiente, cuando, salvo sorpresa, traten de ir con todo a por un fichaje cuyo coste sea tan grande que no se pueda ni imaginar. Y en este momento, solo hay un jugador por el que el PSG podría perder la cabeza.

Como se puede intuir, este futbolista no sería otro que Lamine Yamal. El español es el gran sueño de Nasser Al-Khelaïfi. Y más importante si cabe, también lo es del emir de Qatar, que ve en Lamine ese talento y esa calidad que pudo vislumbrar en Neymar, por el que ya pagó 222 millones de euros al Barcelona en su momento. Sin embargo, ahora parece que esa cifra quedaría en nada si el PSG quiere contar con los servicios de la joya blaugrana.

El padre de Lamine, un factor clave

La realidad es que Lamine y Neymar no viven en mundos tan diferentes. Y es que ambos son extremos la mar de habilidosos, con la capacidad de ser los grandes líderes del Barcelona de los próximos años, y ambos cuentan con unos padres que están muy metidos en su día a día. Todos nos acordamos del archiconocido Neymar Pai y ahora del padre de Lamine, al que vemos todos los días en redes sociales y en medios de comunicación.

En este sentido, las opciones del PSG pasarían por el padre de Lamine. Si en el conjunto parisino son capaces de seducirlo, todo es posible. Eso sí, para convencer a padre e hijo, en el Parque de los Príncipes deberán hacer un desembolso histórico. Y es que, para dejar Barcelona, Lamine y su padre pedirán una suma de millones inaudita.

Todo ello mientras que el Barça también debería dar el visto bueno. Sin embargo, el PSG, por su parte, va haciendo el trabajo sucio hablando con el padre de Lamine para irlo convenciendo de la cantidad de millones que le pueden llegar si ficha por el PSG.