Nasser Al-Khelaïfi recibe la petición de Luis Enrique y ofrece 60 millones de euros por este jugador del Barça

Hay varios nombres que vienen sonando, desde hace varias semanas, como posibles ventas para el Barça. El conjunto blaugrana no tiene las cuentas totalmente saneadas y necesita un ingreso importante en forma de venta para poder cuadrarlo todo y garantizar la inscripción de todos los jugadores que han llegado este verano. Por lo que nombres como el de Fermín, Gavi o Casadó se han convertido en los favoritos para dejar el Barcelona en este mismo mercado de verano, en lo que sería uno de los movimientos más controvertidos de los últimos años, ya que estamos hablando de futbolistas que se han ganado el cariño y el aprecio de la afición culé.

En este sentido, ha sido Gavi el que más interés ha ido despertando a lo largo de estos últimos días. Y es que el PSG habría comenzado a mover hilos para contactar con el entorno del jugador, de cara a una posible propuesta de traspaso. Luis Enrique lo ha pedido directamente a Nasser Al-Khelaïfi, para acabar de completar un centro del campo en el que entraría a cambio de un Fabián que no tiene la calidad del canterano del Barça. Eso sí, la oferta no puede bajar de los 60 millones de euros.

Luis Enrique puede convencer a Gavi

A pesar de que viene de una temporada un tanto decepcionante, la realidad es que Gavi no está muy por la labor de dejar el club de su corazón. Se siente importante dentro del vestuario, sus compañeros lo consideran un capitán más y no quiere perder esto. Sin embargo, consciente de que no va a tener minutos y con el apoyo incondicional de Luis Enrique en el PSG, su salida sería con destino a París, sería una posibilidad más que interesante para el de los Palacios.

La realidad es que con Pedri, Olmo y De Jong, Hansi Flick no le puede prometer un lugar en el once a Gavi. El canterano culé sabe que nunca llegará al nivel de Pedri y no acaba de rendir a su mejor nivel cuando juega más adelantado o en la posición de mediocentro. Por lo que su dosis de minutos vendrá marcada por la disponibilidad de Pedri y la necesidad de dar descanso a otros jugadores.

Así pues, en can Barça están más que enterados de la situación en la que se encuentra un Gavi que ya ha sido contactado por el PSG y que, sin tener la titularidad garantizada, podría acabar dejando el club de forma inesperada.