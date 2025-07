Neymar se ofreció para volver al Barça antes de Nico Williams

Uno de los más grandes anhelos del Barça, desde el año 2018, siempre fue el regreso de Neymar. Cuando el brasileño dejó el conjunto blaugrana, ambas partes salieron perdiendo. El Barcelona perdía al mejor socio y sucesor de Leo Messi y Neymar se alejaba de aquel lugar en el que pudo sacar a relucir una versión que invitaba a pensar en un futuro Balón de Oro. Es por este motivo que ambas partes siempre soñaron con la posibilidad de un regreso que, por mucho que se haya intentado, nunca ha sido posible. Ni en el año 2025. Aunque ahora fue el Barça el que tuvo que negarse al regreso del brasileño.

Neymar venía de quedar libre de contrato tras pasar unos meses no especialmente fructíferos en el Santos. Sin embargo, no hay nadie que dude de que, a sus 33 años, el brasileño todavía pueda ofrecer un rendimiento aceptable y así ser un futbolista más que válido para complementar cualquier línea ofensiva del planeta. Sin embargo, en el seno del Barça la apuesta ya no va enfocada a jugadores veteranos. Ahora se prima a los jóvenes.

Neymar se ofreció a venir casi gratis

Además, como ya está haciendo en el Santos, Neymar estaba dispuesto a jugar a cambio de un sueldo simbólico. Ya se ha hecho de oro gracias al dinero del PSG y de Arabia Saudí. Ahora quiere disfrutar de los últimos años de su carrera deportiva. Por este motivo, deseaba volver al Barcelona para probar suerte un año. Sin embargo, ni a coste cero convenció a un Deco que sabía que Neymar no iba a encajar con Hansi Flick y el estilo de juego del equipo, provocando serios problemas en el vestuario y en el terreno de juego.

Neymar llamó antes que Nico

De hecho, el interés por parte de Neymar era tan grande que el brasileño llegó a ofrecerse al Barça, incluso antes del primer acercamiento por parte de Nico Williams. Sin embargo, parece que ni Neymar ni Nico van a ser blaugranas en un futuro ni cercano ni lejano.

Así pues, las llamadas de Neymar para volver al Barça existieron, el interés del jugador estuvo ahí, pero Deco nunca lo consideró como una oportunidad real para reforzar el ataque del equipo.