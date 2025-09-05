Ni Eric ni Araújo, Deco encuentra en la Premier League el central que acompañará a Cubarsí en la 26/27

La salida de Íñigo Martínez ha hecho mucho daño en el Barça. El central vasco era el líder indiscutible de la defensa blaugrana y, por muchas cualidades que puedan tener tanto Cubarsí, como Araújo o Eric, la realidad es que en toda la plantilla no hay ni un solo jugador con el espíritu de líder de Íñigo Martínez. Una ausencia que Hansi Flick ha notado en demasía y que lo ha llevado a solicitar a Deco que se vaya al mercado lo antes posible para subsanar este problema. Sin embargo, parece que hasta el verano de 2026, en Can Barça no se van a poder mover por el jugador que desean.

En este sentido, en la dirección deportiva del Barça tienen muy claro que necesitan encontrar, no solo un central de primer nivel, sino un jugador capaz de liderar la defensa y el resto del equipo. Falta un capitán de verdad con capacidad para poner firmes a sus compañeros cuando haga falta porque se ha visto que sin Íñigo no hay manera de mantener la intensidad del equipo durante los 90 minutos de partido. Y ahí es donde entra la opción de fichar a Marc Guehi, uno de los mejores de la Premier League en su posición.

Un fichaje top mundial y a coste cero

Más allá de la certeza de estar incorporando a uno de los jugadores con mayor liderazgo de todo el fútbol inglés, el Barça también está teniendo en cuenta que el contrato de Guehi finaliza en un año. De modo que a partir de enero podrán negociar con él para que llegue a coste cero en el mercado veraniego. Eso sí, teniendo en cuenta que la competencia será feroz.

A nivel futbolístico, las dudas respecto de Guehi solamente se resumen al hecho de que es inglés y, por tradición, siempre les ha costado llegar al fútbol español. En todo lo demás, Guehi es un central espectacular: gran capacidad física, buena salida de balón, entiende el juego y es un líder dentro y fuera del campo. Todo esto con apenas 25 años.

Así pues, Deco ya ha encontrado en el mercado la mejor opción para el próximo mercado de 2026, un Marc Guehi que, de llegar a Can Barça, podría llegar a solucionar muchos de los problemas que enfrentan los culés.