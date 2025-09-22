Ni Julián Álvarez ni Kane ni Haaland: Deco tiene a un crack de LaLiga para ficharlo en 2026

El futuro de la delantera del Barça es de lo más incierto. El conjunto blaugrana sabe que no puede asumir la baja de Robert Lewandowski sin acudir al mercado a por un delantero de primer nivel. Sin embargo, la realidad es que los culés no tienen tanto dinero como para ir a por uno de los mejores del mundo. O al menos es la situación actual, en la que gastar 100 millones de euros es algo que no está encima de la mesa, a no ser que el regreso al Camp Nou sea un éxito total y que la economía se recupere de forma acelerada.

Alternativa a Julián Álvarez, Kane y Haaland

No es ningún secreto que la dirección deportiva del Barça ha puesto tres grandes nombres encima de la mesa, como lo son los de Julián Álvarez, Kane y Haaland. Los tres son jugadores que garantizan muchos goles y que podrían encajar más que bien con las necesidades actuales del Barcelona. Sin embargo, la realidad es que los culés lo van a tener muy complicado para acometer sus fichajes, ya que son cracks mundiales y sus clubes no los quieren perder.

Ante esta situación, Deco ha tenido que comenzar a trabajar en un mercado diferente y buscando jugadores con mucho menos nombre y con la capacidad para acabar siendo de los mejores del mundo. Y es ahí donde el nombre de Etta Eyong vuelve a sonar con fuerza, ya que gusta mucho a la dirección deportiva culé, que lo considera uno de los jugadores con mayor potencial de LaLiga.

Con 10 millones podría ser del Barça

Si bien es cierto que los culés no fueron capaces de llevarse al camerunés en el pasado mercado a cambio de 3 millones de euros, siguen convencidos de que, ya sin la cláusula de por medio, van a ser capaces de sacarlo por una cifra cercana a los 10 o 15 millones de euros. Todo según el rendimiento que ofrezca en el Levante este año.

Así pues, si el Barça no se puede permitir el fichaje de una superestrella, no va a gastar 50 millones en una medianía. Antes van a hacer una apuesta de club por un jugador de gran potencial como lo es Etta Eyong, que apunta a ser uno de los mejores del mundo.