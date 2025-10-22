Ni Lamine Yamal ni Pedri: serán él y 10 más en el Bernabéu

El FC Barcelona ha recuperado la sonrisa tras su contundente victoria ante el Olympiacos, pero lo más destacado del encuentro no fueron los tres puntos ni el juego colectivo, sino la exhibición de un futbolista que ha dado un paso al frente cuando más lo necesitaba el equipo: Fermín López. El centrocampista andaluz firmó un hat-trick que lo coloca como el jugador más en forma del conjunto de Hansi Flick, y que ha convencido al técnico alemán de que debe ser titular en el Clásico ante el Real Madrid.

La confianza de Flick en Fermín es total. Su capacidad para ver puerta, su energía incansable y su inteligencia táctica lo convierten en un futbolista diferencial, capaz de decidir un partido por sí mismo. El técnico alemán lo considera una pieza esencial en el plan para el Bernabéu, y ya lo tiene claro: ahora mismo, el once se construye alrededor de él. “Serán Fermín y diez más”, aseguran fuentes cercanas al vestuario culé.

Fermín, el jugador más determinante del momento

El jugador de El Campillo se ha ganado el respeto de todos dentro del vestuario gracias a su compromiso y su rendimiento. Mientras otros futbolistas como Lamine Yamal o Pedri han tenido altibajos, Fermín ha mantenido un nivel sobresaliente, combinando intensidad, llegada al área y gol. En los últimos encuentros se ha convertido en un recurso letal desde segunda línea, algo que el Barça llevaba tiempo necesitando y que no podía encontrar en ninguno de los jugadores que han esatdo en el terreno de juego en estas últimas semanas.

Además, Flick valora su versatilidad. Puede jugar como interior, mediapunta o incluso en banda, dependiendo de las necesidades del equipo. Esa polivalencia le permite adaptarse a cualquier planteamiento sin perder su capacidad ofensiva. El alemán lo tiene claro: Fermín López será uno de los fijos en el Bernabéu, sin importar el esquema final.

Así pues, el Clásico se presenta como una oportunidad dorada para que Fermín confirme su estatus como nuevo referente del Barça. Si mantiene el nivel mostrado ante el Olympiacos, puede ser él quien decida el partido más importante de la temporada.