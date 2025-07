Nico Williams ya ha dicho a Lamine Yamal que negocia con otro equipo por culpa de Laporta

Este año parecía que todo estaba hecho para que Nico Williams jugara en el Barça. El jugador se ofreció directamente a Deco y a Laporta y ha pedido expresamente que paguen su cláusula para poder jugar con Lamine Yamal y el resto de sus compañeros de selección. Una propuesta que tanto Flick como Deco han aprobado, después de ver cómo Nico mostraba toda su predisposición para vestir de blaugrana. Sin embargo, como ya es normal, las dudas sobre la economía del club complican el fichaje estrella del verano, ya que Nico pide garantías al club de que va a ser inscrito sin problemas.

En Bilbao, el relato que manda es el de que la economía del Barça no está en un buen lugar. Llevan meses asegurando que el conjunto culé no cumple con las exigencias del fair play financiero y no cuenta con la capacidad para inscribir a Nico. De hecho, han pedido fiscalizar todos y cada uno de los movimientos del club en caso de pagar la cláusula de rescisión de Nico Williams, lo que complicó y ensució todavía más la operación.

Los agentes de Nico no se entienden con el Barça

Si bien es cierto que el jugador muere de ganas por jugar con el Barça, la realidad es que a cada día que pasa la operación se hace más y más complicada. Las relaciones entre agentes y club se están poniendo más tensas de lo normal y en el Barça se han plantado. Ni pagarán más ni van a incluir una cláusula liberatoria en el contrato de Nico. Si apuesta por el Barça, quieren que lo haga con pleno convencimiento.

Nico se plantea reabrir el tema con el Bayern

Ante esta situación, y consciente de que no puede seguir un año más en Bilbao, Nico Williams ya le ha reconocido a Lamine Yamal que, por recomendación de sus agentes, va a comenzar a escuchar la propuesta del Bayern. No es su opción favorita, pero sí la mejor alternativa al Barcelona. Por lo que van a comenzar a hablar pronto si no se aclara la situación con el Barça.

Así pues, Lamine Yamal ya sabe, gracias a su relación con Nico Williams, que su gran amigo podría comenzar a negociar con el Bayern de Múnich por culpa de la intransigencia de Laporta en las negociaciones.