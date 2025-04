Niega el abrazo a Flick delante de varios compañeros del Barça porque no lo soporta

El FC Barcelona realizó una remontada épica contra el Celta de Vigo para mantener la ventaja en la Liga desde la primera posición. Los azulgranas se levantaron de un 1-3 en contra y en el último minuto, gracias a un penalti de Raphinha, se llevaron tres puntos clave por la lucha por la competición doméstica. Aun así, y a pesar de la euforia, algunos jugadores no acabaron contentos.

Después del pitido final, Hansi Flick saltó al terreno de juego para abrazar a todos sus futbolistas, pero uno de ellos, Héctor Fort, le negó el abrazo. El lateral no ha jugado prácticamente esta temporada, por lo que sorprendió el cabreo que tuvo el defensa delante del entrenador alemán. De hecho, el técnico intentó hablar con él, pero solo pudo decirle algo al oído antes de que Fort se fuera muy enfadado al vestuario.

Héctor Fort le negó el abrazo a Hansi Flick

Esta situación ya pasó hace tiempo, cuando tanto el entrenador como el cuerpo técnico le prometieron al catalán que le darían minutos en un partido y, finalmente, no pudo ser, algo que el mismo Fort aceptó después de una charla con Flick. En el siguiente encuentro, el lateral sí que tuvo minutos y le agradeció el gesto al alemán, pero ahora se ha vuelto a repetir y ya no le aguanta más.

Teniendo en cuenta que el técnico no cuenta con él y el Barça está buscando un lateral diestro en el mercado de fichajes del próximo verano, la relación entre el barcelonés y el entrenador es muy tensa. Fort no entiende que no esté teniendo minutos y pasen por delante de él jugadores como Gerard Martín, que tampoco están demostrando un gran rendimiento en el campo.

El lateral tiene claro que deberá dejar el Barça

Por lo tanto, el defensa tiene claro que lo mejor para su carrera es que abandone Barcelona dentro de unos meses. No tiene buen trato con Flick y sabe que la dirección deportiva le está buscando un complemento a Jules Kounde en el lateral derecho, porque no tendría sitio en la planificación de la plantilla de la próxima temporada, y lo más probable es que tenga que hacer las maletas.