No es el favorito de Flick, pero Deco no encuentra más y es mejor que Araujo

En can Barça siguen buscando un central que pueda reforzar la defensa de cara al futuro. La dirección deportiva, encabezada por Deco, lleva semanas analizando el mercado sin encontrar demasiadas opciones realistas por precio y rendimiento. Sin embargo, en las últimas horas ha ganado mucha fuerza un nombre que gusta cada vez más dentro del club: Marc Guehi.

El defensor inglés del Crystal Palace, de apenas 24 años, se ha convertido en uno de los centrales más fiables de la Premier League. Es titular indiscutible con su club y habitual con la selección de Inglaterra, donde su liderazgo y solidez lo han llevado incluso a lucir el brazalete de capitán en varias ocasiones. Su perfil no es el de un Iñigo Martínez, más veterano y de salida de balón, pero su jerarquía y capacidad para mandar en la línea defensiva convencen a muchos dentro del Barça.

Hansi Flick ha dejado claro el perfil que necesita

Por ahora, Hansi Flick no lo tiene entre sus prioridades absolutas, pero es consciente de que el mercado no ofrece demasiadas alternativas viables. El técnico alemán vería con buenos ojos su llegada, aunque sin un entusiasmo desmedido, sabiendo que su incorporación reforzaría notablemente la zaga y aportaría ese punto de carácter que tanto echa en falta el equipo.

Desde la dirección deportiva, Deco considera que Marc Guehi es, hoy por hoy, la mejor opción posible. Su juventud, experiencia en la élite y proyección lo convierten en un candidato muy serio para aterrizar en el Camp Nou. Además, en el club valoran que, pese a su juventud, muestra una madurez comparable o incluso superior a la de jugadores como Ronald Araujo, que sigue siendo uno de los pilares defensivos pero cuyo rendimiento ha generado dudas en los últimos meses y ha abierto la puerta a buscar un refuerzo importante en el eje de la zaga culé.

Así pues, aunque no sea el favorito de Flick, todo apunta a que Marc Guehi podría convertirse en el gran objetivo de invierno del Barça, un fichaje pensado no solo para competir, sino para liderar la defensa azulgrana en los próximos años.