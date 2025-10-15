No es feliz en el Barça y ya le ha pedido a Flick que si no cambia se va en enero

A lo largo de este comienzo de temporada, Hansi Flick no ha dudado en dejar claro que tiene a un once titular más que definido para esta campaña. En este sentido, es en la medular donde no ha dado lugar a ningún tipo de dudas al respecto. Y es que, por lo visto, si hay dos nombres que son absolutamente inamovibles, esos son los de Frenkie de Jong y Pedri, que, si fuera por Flick, jugarían todos y cada uno de los minutos. Y es que con ellos, el Barça es un equipo radicalmente diferente al que es sin tenerlos sobre el verde.

Sin embargo, el problema con el hecho de tener a dos titulares tan definidos en la posición de pivote y de interior es que esas demarcaciones ya no admiten, prácticamente, ningún tipo de rotación, a no ser que sean unos pocos minutos en la recta final de los partidos o cuando alguno de los dos está lesionado. Una situación que ha acabado por hartar a un Marc Casadó que siente que se merece tener muchos más minutos.

Casadó se ha cansado de esperar

Para Hansi Flick la situación es ideal. Tiene como titularísimo a un De Jong que le parece un jugador formidable e inmejorable, y como suplente cuenta con un Casadó que siempre que salta al campo cumple como el que más y que, en realidad, tiene nivel de sobra como para ser titular de forma regular en el Barça o en cualquier otro gran club de Europa. Una situación perfecta para Flick, pero desquiciante para un Casadó que se ha acostumbrado a entrar en el minuto 89 de los partidos.

Todo esto ha acabado hartando al canterano, que ya no soporta esto. Y es por este motivo que, según hemos podido saber por fuentes cercanas al club, Casadó le ha pedido a Flick que le dé más minutos y, si no es así, ya tendría decidido que es el momento de dar un paso adelante en su carrera y buscar minutos lejos de casa.

Así pues, aunque sea una decisión tomada a contracorazón, Marc Casadó se ha visto obligado a amenazar con dejar el FC Barcelona si Hansi Flick no cambia las cosas y le da más minutos en detrimento de De Jong.