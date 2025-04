No es una amenaza al Barça, pero si no firma ya con Joan Laporta escuchará al Real Madrid, no puede esperar

El FC Barcelona tenía en sus planes reforzar el centro de la defensa para la próxima temporada, pero la situación podría haber cambiado. La dirección deportiva tenía cerrado el fichaje de Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen que acaba contrato a final de curso. El alemán era el hombre escogido para sumarse a la retaguardia de Hansi Flick a coste cero a partir del año que viene, pero ahora su futuro no está garantizado.

El jugador se está cansando de esperar al Barça, ya que el club aún no tiene claro si lo podrá incorporar o no, entre el overbooking actual que hay en la defensa y los problemas del fair play financiero que siempre ha tenido la entidad azulgrana. Además, la renovación de Ronald Araujo a principios de año también cambió el panorama, teniendo en cuenta que Tah venía para sustituir al uruguayo en caso de que se marchara.

Jonathan Tah empieza a estar intranquilo con su fichaje por el Barça

Ahora, la operación está parada y el alemán empieza a estar intranquilo. Sigue queriendo fichar por el Barça y así se lo ha comunicado a Joan Laporta, pero si la situación no cambia dentro de poco y desde el club culé le dan el visto bueno, empezará a escuchar otras propuestas, como la del Real Madrid, otro de los equipos que también está interesado en sus servicios para la próxima temporada.

A pesar de que el acuerdo entre el defensa y el club catalán está totalmente cerrado desde hace tiempo, aún no existe ningún preacuerdo firmado, algo que no llevan bien ni el futbolista ni sus representantes. El tiempo apremia y Tah empieza a tener prisa por decidir su futuro, algo que querría haber tenido claro desde hace meses, por lo que dentro de unas semanas sus agentes se volverán a mover si no hay noticias al respecto.

Flick ya tiene cubierta la defensa

La realidad es que Hansi Flick ya tendría cubierta la defensa y no se necesitaría a un sexto central. Entre Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Ronald Araujo y Eric Garcia, el técnico alemán tiene la retaguardia asegurada. A pesar de que los dos últimos tenían muchos números de marcharse del Barça a final de temporada, la renovación del uruguayo y el buen rendimiento que ha demostrado el catalán en los últimos partidos ha hecho que la planificación haya cambiado.

Por otra parte, quien sí que tiene muchos números para salir es Andreas Christensen. El danés ha tenido muchos problemas con las lesiones durante este curso y lo más probable es que abandone el conjunto culé en el próximo mercado de verano, ya que solo le quedaría un año de contrato y no contará demasiado para Flick.