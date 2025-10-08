No estará con la Roja, Luis de la Fuente no cede, le da igual que sea de los mejores del Barça

Desde que llegó al banquillo de la selección española, Luis de la Fuente está siendo un entrenador muy fijo con sus ideas y sus convocatorias, por lo que es muy difícil que se produzcan cambios inesperados en sus listas. En ese sentido, el técnico tiene decidido que, a pesar de que un jugador está siendo de los mejores en el FC Barcelona, seguirá sin convocarlo para el combinado nacional.

El futbolista en cuestión es Joan García, uno de los mejores porteros del panorama español. A pesar de que a día de hoy se encuentra lesionado después de una intervención en su menisco, la intención es que vuelva en las próximas semanas. Aun así, el guardameta tampoco iba a ser llamado para este parón de selecciones de octubre y es probable que tampoco sea convocado en noviembre.

Luis de la Fuente seguirá sin convocar a Joan García para la selección española

La realidad es que Luis de la Fuente no va a ceder en esta presión mediática que hay para que el catalán vaya con la selección, ya que confía en sus tres porteros que ha ido convocando últimamente: David Raya, Álex Remiro y Unai Simón. Fuera de ahí, no piensa cambiar los representantes de España bajo palos y solo lo haría si se produjera alguna lesión en estos tres guardametas.

Muchos se preguntan el motivo por el cual Joan García no está yendo con España, a pesar de que la temporada pasada ya fue uno de los mejores porteros de la Liga con el Espanyol, mientras que esta nueva campaña, siendo el titular con el Barça, tampoco ha sido llamado. Se quedó fuera del parón de selecciones de septiembre y, aunque en este el motivo principal fue su lesión, tampoco habría sido convocado.

El seleccionador confía en sus tres porteros habituales

Por lo tanto, parece difícil, y de hecho será prácticamente imposible, que el de Sallent pueda ser convocado para el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene. Luis de la Fuente seguirá confiando en sus tres porteros y, como se ha mencionado anteriormente, el catalán solo tendrá alguna oportunidad si uno de ellos causa baja por lesión.