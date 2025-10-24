No iba a tener ni un minuto en el Clásico, pero De Jong obliga a hacerlo titular: Flick está destrozado.

Las preparaciones del FC Barcelona para El Clásico del domingo en el Bernabéu han sufrido un golpe devastador que tiene a Hansi Flick al borde de la desesperación. Los problemas físicos de Frenkie de Jong y Andreas Christensen, quienes se perdieron el entrenamiento del jueves, han generado una enorme ansiedad en el técnico alemán. La baja confirmada del neerlandés obliga a una solución de urgencia en el centro del campo.

Flick contaba con el eje De Jong para dar estabilidad al mediocampo en el duelo crucial contra el Real Madrid. Ahora, los problemas físicos que podrían provocar la ausencia del neerlandés han generado un vacío que el entrenador debe llenar con un nombre inesperado: Marc Casadó.

Casadó, del banquillo a la titularidad

Los problemas físicos de Frenkie de Jong obligan a Hansi Flick a tener que contar con Casadó para el pivote, una solución que no le hace ni la más mínima gracia. La situación es dramática porque el joven mediocentro no iba a tener ni un minuto en el Clásico bajo las previsiones iniciales del entrenador. Ahora, es probable que tenga que acabar siendo titular.

La preocupación de Flick radica en el bajo estado de forma del canterano. Casadó ha estado jugando muy mal y ha tenido un muy bajo nivel en sus recientes actuaciones con el equipo filial. Ponerlo como titular en el partido más exigente del año es un riesgo que el técnico no quería asumir. Flick está muy tocado por esta emergencia, sabedor de que el pivote es la posición más vital para su sistema.

Un mediocampo de urgencia sin Frenkie

La ausencia forzada de De Jong y la posible titularidad de Casadó en el Bernabéu es una invitación al Real Madrid para dominar la medular. El Barça tendrá que afrontar el Clásico con un mediocampo de urgencia, sin la jerarquía ni la experiencia que se requiere en un partido de esta magnitud. La decisión final sobre el once de Flick estará marcada por el temor a que la inexperiencia de Casadó se convierta en el punto débil explotable por el conjunto blanco.

Así pues, la baja de Frenkie de Jong obliga a Hansi Flick a contemplar la titularidad de Marc Casadó en El Clásico, un jugador que no iba a tener ni un minuto y que viene de mostrar un muy bajo nivel, dejando al técnico destrozado por la emergencia en el mediocampo.