No jugará contra el PSG, Flick toma la decisión, ha bajado el nivel, ahora resta más que suma

El FC Barcelona jugará este miércoles la segunda jornada de la UEFA Champions League enfrentándose al campeón de la temporada pasada, el PSG. A pesar de que los franceses llegaran al Estadio Olímpico Lluís Companys con varias bajas de renombre, Luis Enrique no se lo pondrá nada fácil al Barça en un encuentro que podría ser uno de los mejores de la fase de liga de la máxima competición continental.

De cara al partido, Hansi Flick habría tomado una decisión difícil respecto a uno de los jugadores más importantes del conjunto azulgrana. El alemán habría decidido no alinear a Ronald Araujo en el once, ya que cree que ha bajado el nivel y ahora resta más que suma, especialmente en este tipo de enfrentamiento donde la posesión del balón será clave para el dominio del choque.

Hansi Flick podría dejar en el banquillo a Ronald Araujo contra el PSG

Y ahí, el uruguayo tiene un pésimo nivel a la hora de controlar la pelota y salir con ella desde atrás, por lo que Flick habría decidido dejarlo en el banquillo para el duelo contra el PSG y evitar así que tenga pérdidas absurdas. El entrenador podría utilizar a Pau Cubarsí y Eric García como pareja de centrales, ya que son dos de los jugadores con mejor salida de balón en la zaga.

El primero ha ido teniendo descanso en los últimos partidos tras los problemas físicos que sufrió, mientras que el segundo ha sido una pieza fija en las alineaciones del alemán desde principios de temporada. Eric se ha convertido en alguien indispensable en los esquemas de Flick y el defensa se lo ha agradecido con grandes actuaciones en el terreno de juego, por lo que podría seguir siendo titular.

Pau Cubarsí y Eric García serían los titulares en la defensa del Barça

Aunque la temporada acabe de empezar, Flick tiene claro que el partido contra el PSG será muy importante para definir cómo irá la fase de liga de la Champions, ya que habiendo ganado el primer encuentro en un campo complicado, el del Newcastle, conseguir otra vez los tres puntos contra los parisinos pondría a los azulgranas en un muy buen lugar para clasificarse entre los ocho primeros.