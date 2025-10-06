No puede volver a jugar de titular, Pedri y De Jong ya han dicho que resta como el que más

La posición de nueve ha pasado de ser una de las mejor cubiertas en el Barça a ser motivo de muy seria preocupación en el conjunto blaugrana. Y es que, después de un año en el que Robert Lewandowski sumó 40 goles entre todas las competiciones, una cifra que nadie alcanzaba desde Leo Messi y Luis Suárez, las prestaciones del polaco han caído en picado. Su pésimo partido ante el Sevilla solo fue la confirmación de que Lewy ya no es el que era. Su pérdida física ha llegado de repente y se ha hecho notar en todos los aspectos posibles.

Desde que comenzó la temporada, Flick detectó que algo no iba bien con Lewandowski y lo mandó al banquillo para darle la titularidad a un Ferran Torres que, sin tener un nivel extraordinario ni top mundial, se ha ganado el puesto en el once, más que por méritos propios, por el demérito de un Lewandowski al que ya no le da para seguir siendo un indiscutible en el equipo culé. No gana duelos, le cuesta localizar los remates y ahora ya falla penaltis, poco queda de ese delantero infalible del Bayern y de los otros años en el Barcelona.

Pedri y De Jong pierden espacio con Lewandowski

A pesar de su indudable calidad, Lewandowski ya no puede aportar ni desmarques y cada vez le cuesta más ganar duelos. Antes uno de sus grandes recursos era el juego de espaldas y su capacidad para dar balones a Pedri, De Jong y al resto de sus compañeros en situación de ventaja respecto de sus oponentes. Sin embargo, eso ya no lo hace con tanta precisión y se ha convertido en un problema.

Todo esto ha llevado a los centrocampistas a evidenciar que les es mucho mejor jugar con un Ferran que a la hora de combinar es más preciso y que además, puede generar espacios para el resto de sus compañeros a base de desmarques en velocidad. Algo que Lewy ya no puede soñar en hacer.

Así pues, el nueve del Barça es una posición que cada vez genera más dudas. Y es que si hay algo claro es que ganar títulos sin un delantero efectivo es algo sumamente complicado. Y habrá que ver si Ferran puede suplir esos 40 goles de Lewandowski.