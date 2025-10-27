No seguirá como titular del Barça a pesar de ser de lo mejor en el Clásico.

El FC Barcelona se encamina a un cambio inevitable en la portería, a pesar de que Wojciech Szczęsny fue de lo poco que se salvó en la derrota en el Clásico. El portero polaco tuvo una actuación destacada, incluyendo un penalti parado a Mbappé, salvando al Barça de sufrir un castigo mayor en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, Hansi Flick tiene muy claro que su ciclo como titular ha terminado.

El técnico alemán ya ha tomado la decisión: Szczęsny no puede seguir jugando cuando se recupere el guardameta que es la gran apuesta del club. Flick prioriza el proyecto a largo plazo y la calidad del portero titular, independientemente de la actuación puntual en el Clásico.

Joan García vuelve y sentencia al polaco

La principal razón de la salida de Szczęsny es el inminente regreso de Joan García. El portero catalán es una de las razones de varias victorias del Barcelona con sus actuaciones providenciales, y es visto como el futuro de la portería blaugrana. Cuando esté disponible, Szczęsny va a quedarse fuera.

La comparativa entre ambos es demoledora para el polaco. Flick cree que Szczęsny no estará al nivel de Joan García ni de milagro a largo plazo. El hecho de que el polaco haya sido de lo mejor en el Clásico no es suficiente para que mantenga el puesto. Flick busca un portero que no solo brille en momentos puntuales, sino que dé un rendimiento constante y de futuro.

La puerta de salida de Szczęsny

La decisión de Flick deja a Szczęsny en la puerta de salida. El veterano portero, que llegó como una solución de emergencia, cumplió su papel, pero ahora debe ceder su lugar. El Barça necesita un portero que se adapte al estilo de juego de Flick y que sepa iniciar la jugada, algo que Joan García garantiza. La actuación en el Clásico fue su último gran servicio al club.

Así pues, a pesar de ser de lo mejor del Barça en el Clásico, Wojciech Szczęsny no mantendrá la titularidad, pues Hansi Flick tiene claro que cuando vuelva Joan García, el polaco debe abandonar la portería.