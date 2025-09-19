No tiene nivel para jugar en el Barça, Hansi Flick ha sido claro con él porque no volverá a ser titular

El Barça sacó tres puntos sumamente importantes del duelo ante el Newcastle. Los de Hansi Flick fueron capaces de batir al conjunto de las urracas y comenzaron con muy buen pie esta nueva edición de la Liga de Campeones. Los dos goles de Marcus Rashford sirvieron para que los culés no se dejaran puntos en un campo muy complicado como lo es St James’ Park y afrontarán el partido ante el PSG con mucha más tranquilidad. Sin embargo, como en todo, siempre hay una nota que no acabó de sonar al gusto de un Hansi Flick que sabe que no da el nivel mínimo.

En este sentido, estamos hablando de Gerard Martín, el joven lateral zurdo no fue capaz de contener las acometidas de un Anthony Elanga que pudo generar peligro constantemente desde el flanco izquierdo de la defensa del Barça. El extremo sueco hizo y deshizo a su gusto y Martín no pudo frenarlo con efectividad en ningún momento. Algo que acabó desesperando a Hansi Flick, que sabe que contra el PSG no se puede fiar del catalán.

Gerard, solo para partidos de liga

La realidad es que Gerard Martín es un lateral más que válido para partidos de LaLiga, donde los extremos rivales no son tan exageradamente rápidos y talentosos como lo es Elanga. De esos los hay pocos en el mundo. Sin embargo, cuando toca enfrentar a jugadores de este nivel, queda claro que a Martín no le da el nivel. Está muy limitado físicamente y eso es algo que acusa constantemente a la hora de enfrentar a los extremos rivales más veloces en el uno contra uno.

En Champions no puede jugar

De este modo, si nada cambia, Hansi Flick tiene claro que no podrá volver a apostar por un Gerard Martín que, a la hora de asumir duelos individuales contra su par, no fue capaz de sacar nada especialmente positivo. Algo que Alejandro Balde o Eric Garcia sí que son capaces de hacer. Lo que deja al catalán en un plano muy delicado.

Así pues, todo apunta a que será muy complicado volver a ver a Gerard Martín en Champions, ya que Hansi Flick ha llegado a la conclusión de que no tiene el nivel suficiente para esta competición.