No tiene nivel para ser el suplente de Lamine Yamal y Deco ya está negociando su salida al Borussia Dortmund

El FC Barcelona ha tomado una decisión definitiva con Roony Bardghji. El joven futbolista sueco no termina de convencer a Hansi Flick y los culés ya trabajan en una operación que puede ser muy beneficiosa para todas las partes. El plan pasa por enviarlo al Borussia Dortmund, un destino que se ha convertido en sinónimo de éxito para los jóvenes talentos europeos.

El Dortmund, el destino ideal para Bardghji

El Barça ha ofrecido a Roony Bardghji al Borussia Dortmund en una operación que se cerraría por 5 millones fijos más 10 en variables. Además, el club azulgrana se reservaría una opción de recompra para no perder el control sobre el futuro del atacante. Se trata de una estrategia muy similar a la que ya se ha visto en otros casos: sacar beneficio rápido por un jugador que no termina de cuajar en el Camp Nou, pero asegurarse una puerta abierta en caso de explosión deportiva.

En el Barça creen que enviar a Bardghji al Dortmund es casi garantía de éxito. El conjunto alemán ha demostrado en los últimos años ser el lugar perfecto para que los jóvenes crezcan, sin la presión asfixiante que supone defender la camiseta blaugrana. Allí podría encontrar continuidad, confianza y un contexto hecho a su medida.

Flick no lo ve como suplente de Lamine Yamal

Hasta ahora, las oportunidades de Roony Bardghji con el primer equipo culé han dejado muchas dudas. En los minutos que ha disputado se ha mostrado tímido, sin asumir responsabilidades y sin demostrar el desparpajo que se le esperaba. Hansi Flick considera que no está preparado para ser el suplente de Lamine Yamal, por lo que lo mejor es buscarle una salida inmediata.

Lo cierto es que la operación tiene mucho sentido a nivel económico. El Barça lo fichó por apenas 2 millones de euros y ahora podría sacar entre 5 y 15 millones dependiendo de las variables, además de mantener una opción de recompra. Flick ya ha dado el visto bueno a la operación y en la directiva culé entienden que es una jugada redonda.

Así pues, el futuro de Roony Bardghji apunta a Alemania, donde el Borussia Dortmund lo espera como un nuevo diamante a pulir y, como ya es costumbre, conviertirlo en un crack de nivel mundial.