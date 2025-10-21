No va a estar contra el Real Madrid y Lamine Yamal ya lo celebra: va a ser mucho más feliz

Hace tiempo que se viene hablando de que la relación que mantienen Lamine Yamal y Hansi Flick no es la mejor posible. De hecho, aseguran que, en comparación con el año pasado, las cosas han degradado hasta un punto en el que el alemán y el joven crack español apenas llegan a hablar, ya que Lamine nunca hace caso de lo que le dice Flick, y el técnico germano, para evitar enfrentamientos incómodos, prefiere mantener la distancia y dejar que el joven sea quien se acerque en los entrenamientos y en las charlas.

Sin embargo, es en los partidos donde ni Lamine ni nadie se salva de las reprimendas y constantes órdenes y correcciones por parte de Hansi Flick. Algo que no gusta del todo a un Lamine que suele acabar una mitad del partido harto de tener que estar escuchando todas las instrucciones de su entrenador. Él quiere jugar libre y sin que nadie le diga qué hacer en cada momento. Algo que, salvo sorpresa, no va a tener que aguantar en el Clásico.

La sanción de Flick, una bendición para Lamine

En este sentido, Lamine Yamal ha sido uno de los pocos que ha celebrado que Flick no vaya a poder estar en el partido. Dado que su relación no es la mejor, no es algo que fuera a afectar al joven jugador del Barça. Sin embargo, ahora Lamine va a poder estar mucho más tranquilo y sin tener a su entrenador comiéndole la oreja en medio del partido. Y es que contra el Madrid, Lamine está decidido a brillar por encima de todo y de todos.

De este modo, a pesar de que por lo general nadie se alegraría de no tener a su entrenador en el partido más importante del año hasta la fecha, en el caso de Lamine sí que le va a aportar esa dosis de tranquilidad que no había tenido hasta ahora y que quiere para él.

Así pues, puede ser que la sanción a Hansi Flick para el Clásico no vaya a ser una noticia tan negativa para todos los jugadores del Barça. Al menos no, para Lamine Yamal.