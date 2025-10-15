Pau Cubarsí está muy decepcionado con Flick y lo culpa de sus problemas en el Barça

No ha sido el mejor inicio de temporada para Pau Cubarsí. El joven central formado en las categorías inferiores del Barça ha visto cómo este año ha tenido muchos problemas a la hora de rendir al nivel esperado. El de Estanyol no ha sido capaz de reeditar lo hecho durante la pasada temporada y, aunque muchos lo atribuyen a la salida de Íñigo Martínez, que fue en gran medida responsable de su explosión, el jugador considera que hay un aspecto mucho menos visible para el espectador que explica por qué está sufriendo tanto sobre el terreno de juego.

En este sentido, tal y como apuntan fuentes cercanas y se ha podido comprobar en los partidos disputados hasta ahora, el hecho de jugar a perfil cambiado es algo que no le ha sentado nada bien al catalán. Cuando actuaba por derecha se sentía mucho más cómodo a la hora de sacar el balón, ya que podía moverlo con más facilidad y sin necesidad de orientarse previamente. Además, en defensa, podía llevar a los atacantes por fuera, hacia su lado fuerte, algo que ahora le resulta mucho más complicado.

Flick es el responsable del cambio de Cubarsí

Hasta ahora, Cubarsí se había acostumbrado a rendir de forma excelente en el lado derecho de la pareja de centrales. Sin embargo, desde que no hay un zurdo en el eje de la zaga, le toca a él asumir ese perfil débil. Una decisión de Hansi Flick que ha servido para tapar las carencias de Araujo o para potenciar a Eric García, pero que ha acabado minimizando las cualidades de un Pau Cubarsí que está lejos de su nivel habitual y esperado.

Todo esto ha hecho que el catalán responsabilice directamente a su entrenador. Ya le ha comunicado que no se siente bien en el perfil zurdo, donde se ve atrapado y sin opciones de hacer nada con el balón ni sin él. Sin embargo, como se ha visto, Flick sigue prefiriendo mantener ese esquema para proteger a otros jugadores.

Así pues, en can Barça saben que hay cierto descontento por parte de Pau Cubarsí hacia la figura de Hansi Flick, al que considera el principal responsable de su bajón de rendimiento en esta nueva temporada en la que se ha visto obligado a estrenarse en el perfil zurdo de la defensa.