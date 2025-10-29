Pau Cubarsí, indignado, porque por su culpa es uno de los señalados del Barça

El ambiente en la defensa del FC Barcelona está enrarecido tras el Clásico, y uno de los más señalados es, paradójicamente, uno de los más jóvenes. Pau Cubarsí se siente indignado porque el bajo rendimiento de un compañero está afectando directamente a sus prestaciones en el campo. El central considera que la culpa de que él esté en el foco de las críticas es ajena.

La frustración del joven central tiene nombre: Alejandro Balde. El nivel del lateral no ayuda en nada a los centrales. El rendimiento de Balde está muy lejos de su mejor versión, y en el Clásico se volvió a ver claramente que no está ni en ataque ni en defensa.

Balde resta a los centrales: La falta de apoyo es clave

La inoperancia de Alejandro Balde está teniendo un efecto dominó en toda la línea defensiva. El lateral no aporta nada al equipo, y esto hace que los centrales, y en especial Cubarsí, pierdan un apoyo muy importante en todos los aspectos.

Cubarsí se apoya mucho en él para la cobertura y la salida de balón, y por el mal nivel del lateral, el joven central también ha bajado sus prestaciones. El trabajo en la defensa es una cadena, y si un eslabón falla, el resto se resiente. La situación es crítica, ya que Cubarsí se convierte en uno de los más señalados del Barça a pesar de que el origen del problema está en el carril izquierdo.

Hansi Flick debe solucionar la crisis del lateral

La indignación de Cubarsí es un síntoma de un problema que Hansi Flick debe solucionar con urgencia. El Barça necesita que los laterales funcionen a la perfección para que los centrales puedan brillar. Si Balde sigue sin ofrecer seguridad defensiva ni profundidad ofensiva, el técnico alemán tendrá que buscar una alternativa en el carril izquierdo para proteger a sus centrales, ya que con el canterano las cosas no están acabando de funcionar y Cubarsí ya ha tenido que levantar la voz.

Así pues, Pau Cubarsí está indignado porque el bajo rendimiento de Alejandro Balde, que no aporta nada al equipo, hace que el joven central sea uno de los más señalados del Barça al perder su apoyo fundamental.