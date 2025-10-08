Pau Cubarsí no entiende que siga jugando por delante de Eric Garcia

Jules Koundé acabó la pasada temporada siendo uno de los mejores jugadores del Barça y siendo considerado el mejor lateral derecho del mundo, solamente por detrás de Nuno Mendes. El carrilero francés se ganó a toda la afición y a Hansi Flick al mostrar un nivel de implicación defensiva y una capacidad para anular a los atacantes rivales que lo convirtieron en una figura imprescindible para entender el éxito del Barça de la pasada temporada. Sin embargo, poco queda de ese gran Jules Koundé que vimos en la 24/25. Ahora, el galo es un jugador al que le cuesta mantener la concentración.

En este sentido, tal y como se ha visto en los últimos partidos, especialmente el del Sevilla, Koundé parece un jugador completamente diferente. Parece que tiene la cabeza en otro sitio, algo que se nota especialmente cuando el galo rompe de forma constante la línea de fuera de juego y no es capaz de protagonizar grandes acciones defensivas como hacía el año pasado, donde era un seguro de vida para los de Hansi Flick.

Eric Garcia ofrece más garantías

La realidad es que por lo visto a lo largo de esta temporada, el defensor que más seguridad y garantías le está ofreciendo a Hansi Flick, no es otro que Eric Garcia. El de Martorell comenzó siendo el lateral derecho titular y lo hizo especialmente bien. Sin embargo, Koundé le arrebató el puesto para devolverlo a la posición de central suplente, por detrás de Ronald Araujo. Una decisión que muy pocos pueden entender. Y Cubarsí es uno de ellos. Con Eric el flanco derecho estaba mucho mejor cubierto.

De este modo, en estos momentos y tras el lamentable partido de Koundé en Sevilla, se evidenció que la decisión de Hansi Flick de mantener al francés en el once titular es una decisión que no se sostiene por ningún lado, ya que por lo visto, Eric Garcia es un jugador que ofrece muchas más garantías y seguridad a sus compañeros.

Así pues, si las cosas no cambian, Hansi Flick se va a ver obligado a dejar a Jules Koundé en el banquillo para dar entrada, de nuevo, a Eric Garcia como lateral. Y es que el catalán es una de las grandes sorpresas positivas de esta temporada.